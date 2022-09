Selon le rapport intitulé « All Inclusive The Campaign for Refugee Education », 42 % des enfants réfugiés dans le monde étaient inscrits dans l’enseignement préscolaire au cours de l’année scolaire 2020-2021, 68 % étaient à l’école primaire, 37 % à l’école secondaire et 6% dans l’enseignement supérieur.