«Ces chiffres alarmants devraient secouer le monde. Le Yémen est au bord de la famine et nous ne devons pas tourner le dos aux millions de familles qui en ont désespérément besoin », a déclaré David Beasley, Directeur exécutif du PAM.

Le conflit dans le pays le plus pauvre du monde arabe a commencé lorsque des rebelles chiites soutenus par l’Iran, connus sous le nom de Houthis, ont capturé la capitale de Sanaa en 2014, forçant le gouvernement internationalement reconnu à fuir.

L’année suivante, une coalition soutenue par le gouvernement dirigé par l’Arabie saoudite est intervenue pour combattre les rebelles et endiguer l’influence de l’Iran dans ce qui s’est transformé en une impasse dans une guerre régionale par procuration. Plus de 100 000 personnes – combattants et civils – ont été tuées depuis.