ONU : le dirigeant du Myanmar ouvert à une visite de l’ONU à Suu Kyi mais pas maintenant

NATIONS UNIES – Le chef du gouvernement installé par l’armée du Myanmar “a exprimé sa volonté d’organiser une réunion au bon moment” entre l’envoyée spéciale de l’ONU Noeleen Heyzer et l’ancienne dirigeante emprisonnée Aung San Suu Kyi, ont annoncé jeudi les Nations Unies. Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré que le général Min Aung Hlaing avait déclaré à Heyzer lors d’une réunion mercredi dans la capitale du Myanmar, Naypyitaw, que dans l’immédiat “des mesures seraient prises pour protéger sa santé et son bien-être”.

Le Myanmar a été ravagé par de violents troubles depuis que l’armée a renversé le gouvernement élu de Suu Kyi en février de l’année dernière.

La prise de pouvoir par l’armée a empêché le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi d’entamer un second mandat, et Suu Kyi a été poursuivie dans une série d’affaires pénales largement considérées comme politiquement motivées par l’armée au pouvoir. Elle est détenue dans la prison de Naypyitaw et le gouvernement a refusé de lui permettre de rencontrer des étrangers.

Lors de la première mission de l’envoyé de l’ONU dans le pays déchiré par les conflits, Heyzer a appelé le général Hlaing à mettre fin de toute urgence à toute violence, à soutenir une voie politique de retour à un régime civil et à la démocratie et à permettre à Suu Kyi de rentrer chez elle et de la rencontrer.

Elle a également réitéré l’extrême préoccupation du Secrétaire général Antonio Guterres concernant la crise humanitaire, sécuritaire, économique et politique au Myanmar et son appel à la libération de tous les prisonniers politiques. Et elle a exhorté Hlaing à imposer un moratoire sur les futures exécutions, à la suite des récentes exécutions de quatre militants politiques qui ont suscité une condamnation mondiale.

Répondant à une question sur les résultats de la visite de Heyzer, Haq a déclaré qu'”un résultat clé” était un engagement du Conseil d’administration de l’État au pouvoir, que le général dirige, “poursuivre la conversation et l’ouverture” à ses propositions d’aide humanitaire urgente et nécessaire. protection des civils.

Haq a déclaré qu’une réunion de suivi avait eu lieu avec le président du comité de solidarité nationale et de négociation de paix du conseil pour explorer la proposition de Heyzer “pour un forum inclusif pour l’engagement humanitaire”. Lors de la réunion, a-t-il déclaré, “les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration sur un projet pilote dans le cadre du rôle de convocation de l’envoyé spécial, et d’explorer une pause humanitaire et une livraison inclusive de l’aide dans les zones actives de conflit”.

Concernant l’appel de Heyzer pour la libération de tous les enfants, Haq a déclaré : « Des assurances ont été données qu’aucun enfant de moins de 12 ans ne serait détenu dans des prisons ou d’autres établissements. Il a ajouté qu’on avait également promis à Heyzer qu'”un jugement plus léger serait envisagé pour les enfants de 16 et 17 ans”.

Haq n’a pas mentionné les autres questions soulevées par Heyzer lors de sa visite de deux jours, indiquant qu’il y avait peu ou pas de progrès sur ses appels à mettre fin de toute urgence à toutes les violences, y compris la fin des bombardements aériens et l’incendie des maisons et des infrastructures civiles, commencer à prendre des mesures pour rétablir le régime civil, libérer tous les prisonniers politiques et mettre fin aux exécutions.

La prise de contrôle militaire s’est heurtée à une opposition publique massive, qui s’est depuis transformée en résistance armée que certains experts de l’ONU, dont le prédécesseur de Heyzer, Christine Schraner Burgener, ont qualifié de guerre civile. Les détracteurs de l’armée l’ont accusée de faire respecter les droits de l’homme à grande échelle.

Une grande partie de la communauté internationale, y compris les autres membres du Myanmar au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ont exprimé leur frustration face à la ligne dure que les généraux ont adoptée pour résister à la réforme. Les dirigeants militaires du Myanmar ont convenu d’un plan en cinq points de l’ASEAN en avril 2021 pour rétablir la paix et la stabilité dans le pays, y compris un arrêt immédiat de la violence et un dialogue entre toutes les parties. Mais l’armée a fait peu d’efforts pour mettre en œuvre le plan.