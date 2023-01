ONU : Le coût est un nouvel obstacle au transfert de pétrole du pétrolier yéménite

Commentez cette histoire Commenter

NATIONS UNIES – L’augmentation du coût d’achat ou de location d’un navire pouvant contenir plus d’un million de barils de pétrole brut actuellement dans un vieux pétrolier rouillé au large des côtes du Yémen déchiré par la guerre est le dernier obstacle à la résolution de la grave menace de dommages environnementaux massifs d’un éventuel déversement de pétrole ou d’une explosion, a annoncé mardi l’ONU.

Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré que la disponibilité de très gros pétroliers “a diminué au cours des six derniers mois, essentiellement en raison d’événements liés à la guerre en Ukraine”.

Il a déclaré qu’au moment où l’ONU préparait enfin son opération de transfert de pétrole du pétrolier FSO Safer, le coût d’achat d’un très grand transporteur de pétrole brut est maintenant d’environ 50% supérieur à ce qui était prévu dans le plan initial de l’ONU, et le leasing le coût a également augmenté.

“Nous avons donc des dépenses supplémentaires, et il est un peu plus difficile de trouver les bons navires, mais nous poursuivons le travail”, a déclaré Haq.

Il a déclaré que les donateurs ont généreusement promis plus de 84 millions de dollars du financement requis, et un financement supplémentaire du secteur privé est attendu prochainement.

Haq a déclaré que plus de 73 millions de dollars de promesses de dons avaient été décaissés et que les travaux préparatoires essentiels avaient commencé.

“Toute l’expertise technique est en place pour entreprendre l’approvisionnement de l’opération complexe”, a-t-il déclaré. “Cela comprend une société de conseil en gestion maritime, un cabinet d’avocats maritimes, des courtiers d’assurance et de navires et des experts en déversement d’hydrocarbures” ainsi que la passation de contrats avec une société de sauvetage qui effectuera l’opération d’urgence qui est à un stade avancé.

“Cependant, le principal défi à l’heure actuelle est l’acquisition d’un très grand transporteur de brut”, a déclaré Haq. “L’ONU ne peut pas commencer l’opération d’urgence tant qu’il n’est pas certain qu’un transporteur de brut sûr sera en place pour prendre le pétrole.”

Il a déclaré que l’ONU travaillait avec un courtier maritime et d’autres partenaires “pour trouver une solution viable et reste convaincu que le travail peut commencer dans les mois à venir”.

Les Nations unies et les rebelles houthis du Yémen ont signé en mars dernier un protocole d’accord visant à résoudre la menace environnementale posée par le pétrolier Safer en mer Rouge.

Le pétrolier Safer est un navire de fabrication japonaise construit dans les années 1970 et vendu au gouvernement yéménite dans les années 1980 pour stocker jusqu’à 3 millions de barils de pétrole d’exportation pompés dans les champs de Marib, une province de l’est du Yémen qui est actuellement le théâtre de lutte. Le navire mesure 360 ​​​​mètres (1 181 pieds) de long avec 34 réservoirs de stockage.

Le conflit dévastateur du Yémen a commencé en 2014, lorsque les Houthis soutenus par l’Iran se sont emparés de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du Yémen et ont forcé le gouvernement à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, comprenant les Émirats arabes unis, est intervenue en 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Une trêve soutenue par l’ONU est entrée en vigueur en avril 2022 et a fait naître l’espoir d’une pause plus longue dans les combats, mais elle a pris fin le 2 octobre après seulement six mois. L’envoyé spécial de l’ONU, Hans Grundberg, a déclaré lundi au Conseil de sécurité que malgré la fin de la trêve, “la situation militaire globale au Yémen est restée stable”, sans escalade majeure ni modification des lignes de front malgré une activité militaire limitée.

Les Houthis contrôlent les ports de l’ouest de la mer Rouge au Yémen, y compris Ras Issa, à seulement 6 kilomètres (environ 4 miles) de l’endroit où le Safer est amarré.

Des documents internes obtenus par l’Associated Press en juin 2020 ont montré que de l’eau de mer avait pénétré dans le compartiment moteur du pétrolier, provoquant des dommages aux canalisations et augmentant le risque de naufrage. Selon le rapport de l’AP, les experts ont déclaré que la maintenance n’était plus possible car les dommages au navire étaient irréversibles.