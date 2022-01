ONU : l’attaque d’une prison en Syrie montre qu’il faut s’occuper des détenus de l’EI

Le chef de la lutte contre le terrorisme de l’ONU a déclaré que l’attaque par des militants de l’État islamique contre une prison syrienne abritant environ 3 000 de ses combattants et environ 700 enfants est une tragédie prévisible soulignant la nécessité d’une action internationale urgente pour faire face à ceux qui seraient liés au groupe extrémiste dans les prisons. et camps dans le nord-est du pays

