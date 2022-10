ONU : la Syrie face à la “violence aiguë” et ​​à la pire crise économique

NATIONS UNIES (AP) – La Syrie est confrontée à une “violence aiguë”, la pire crise économique depuis le début de la guerre en 2011, et une épidémie de choléra qui se propage rapidement avec plus de 24 000 cas suspects signalés dans tout le pays et au moins 80 décès, ont déclaré des responsables de l’ONU. Mardi.

L’envoyé spécial de l’ONU, Geir Pedersen, a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que le conflit restait “très actif” dans tout le pays malgré “l’impasse stratégique” qui a bloqué les efforts pour lancer un processus politique entre le gouvernement et l’opposition.

Il a souligné les combats internes entre les groupes d’opposition armés à Afrin dans le nord de la province d’Alep ces dernières semaines, les frappes aériennes pro-gouvernementales dans le nord-ouest, la violence dans le nord-est, les incidents de sécurité dans le sud-ouest, les frappes aériennes attribuées à Israël sur les aéroports de Damas et d’Alep, et la découverte au nord-est de l’une des plus grandes caches d’armes de l’État islamique depuis la chute de son soi-disant califat en 2017.

Au cours des dernières semaines, a déclaré Pedersen, la monnaie syrienne, la livre, “a perdu une quantité énorme de sa valeur… ce qui a à son tour vu les prix de la nourriture et du carburant grimper à des prix record encore plus élevés”. Et il a averti que la crise économique “ne fera qu’empirer pour la grande majorité” avec l’approche de l’hiver et un financement supplémentaire nécessaire de toute urgence.

Reena Ghelani, directrice des opérations du bureau humanitaire de l’ONU, a déclaré au conseil que “les communautés en Syrie sont prises au milieu d’une spirale de sécurité, de santé publique et de crise économique” qui a laissé de nombreuses personnes “luttant pour survivre”.

Elle a déclaré que l’épidémie de choléra est aggravée par la grave pénurie d’eau en Syrie et aggravée par des précipitations insuffisantes et mal réparties dans de nombreux endroits, de graves conditions de sécheresse, de faibles niveaux d’eau dans l’Euphrate et des infrastructures hydrauliques endommagées.

“La crise est susceptible de s’aggraver encore : les perspectives d’ici décembre suggèrent une probabilité accrue de précipitations inférieures à la normale et de températures supérieures à la normale”, a déclaré Ghelani. “Si cela se concrétise, cela aggravera encore une crise de l’eau déjà grave.”

Elle a déclaré qu’un plan de trois mois pour répondre à l’épidémie de choléra, coordonné par l’ONU, nécessite 34,4 millions de dollars pour aider 5 millions de personnes avec des besoins en eau, assainissement et hygiène et 162 000 avec des services de santé. L’ONU mettra à disposition environ 10 millions de dollars, mais “il en faut beaucoup plus”, a-t-elle déclaré.

La rareté de l’eau a également eu un impact sur les cultures avec la plus faible récolte de blé depuis le début de la guerre ainsi que sur les moyens de subsistance des agriculteurs menacés, a déclaré Ghelani.

En outre, le taux d’insécurité alimentaire « échappe à tout contrôle », les taux de malnutrition augmentent et « les Syriens d’aujourd’hui ne peuvent se permettre que 15 % de la nourriture qu’ils pouvaient acheter il y a trois ans », a-t-elle déclaré.

Alors que l’hiver approche dans quelques semaines, a déclaré Ghelani, le nombre de personnes à travers le pays ayant besoin d’aide pour survivre au froid a augmenté de 30% par rapport à l’année dernière, dont quelque 2 millions dans le nord-ouest, principalement des femmes et des enfants vivant dans des camps avec un accès limité ou inexistant. au chauffage, à l’électricité, à l’eau ou à l’évacuation des eaux usées.

Les organisations humanitaires ont lancé des efforts d’hivérisation, mais le programme est « largement sous-financé », a déclaré Grelani, soulignant le secteur qui fournit des abris, des couvertures, du chauffage, du carburant, des vêtements d’hiver et d’autres articles non alimentaires qui n’est financé qu’à 10 %.

Une feuille de route de l’ONU de 2012 pour la paix en Syrie approuvée par des représentants des Nations Unies, de la Ligue arabe, de l’Union européenne, de la Turquie et des cinq membres permanents du Conseil de sécurité appelle à la rédaction d’une nouvelle constitution et se termine par des élections supervisées par l’ONU avec tous les Syriens, y compris les membres de la diaspora, éligibles pour participer.

Lors d’une conférence de paix syrienne organisée par la Russie en janvier 2018, un accord a été conclu pour former un comité de 150 membres chargé de rédiger une nouvelle constitution. Il a fallu attendre septembre 2019 pour que le comité soit formé, et après huit séries de pourparlers, peu de progrès ont été réalisés jusqu’à présent.

L’envoyé de l’ONU, Pedersen, a déclaré qu’il continuait “d’œuvrer pour débloquer les obstacles à la reconvocation du comité constitutionnel” et poussait les principaux partis “à s’engager sur des mesures de renforcement de la confiance étape par étape pour aider à faire avancer” la feuille de route.

Le soutien militaire de la Russie à la Syrie a changé la trajectoire du conflit syrien. L’UE a imposé des sanctions à la Russie après l’annexion de la Crimée à l’Ukraine en 2014 et a renforcé les sanctions après l’invasion de l’Ukraine par le président Vladimir Poutine le 24 février.

L’ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU, Dmitry Polyansky, a accusé l’Occident de soutenir les “terroristes” d’Al-Qaïda Hayat Tahrir al-Sham qui tentent d’élargir leur zone de contrôle au-delà du nord-ouest d’Idlib et a accusé les États-Unis d’encourager le “séparatisme kurde”.

Tensions dans le nord de la Syrie entre les combattants kurdes des Forces démocratiques syriennes soutenus par les États-Unis et les hommes armés de l’opposition soutenus par la Turquie.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a répondu en disant que “les États-Unis sont en Syrie dans le seul but de permettre la campagne en cours contre l’EI”, acronyme du groupe extrémiste État islamique.

Edith M. Lederer, Associated Press