ONU : La première cargaison de céréales quitte l’Ukraine pour le Yémen déchiré par la guerre

Le Programme alimentaire mondial a déclaré que le MV Karteria, avec 37 000 tonnes de blé à bord, avait quitté le port ukrainien de Yuzhny. Le navire affrété par le PAM s’arrêtera d’abord en Turquie, où le grain sera moulu en farine avant de naviguer vers le Yémen, où plus de 17 millions de personnes sont aux prises avec une faim aiguë.

« La guerre en Ukraine a été la goutte qui a fait déborder le vase au Yémen dans un contexte de conflit prolongé. … Il est primordial de faire revenir les produits de base dans le pays, en particulier les céréales, à des fins humanitaires et commerciales », a déclaré Richard Ragan, représentant du PAM au Yémen.

L’agence des Nations Unies a déclaré que le grain fournira un sac de 50 kilogrammes (110 livres) de farine de blé à près de 4 millions de personnes qui durera environ un mois et aidera le PAM à combler les lacunes immédiates de l’aide.

La guerre russe en Ukraine, qui a commencé en février, a été profondément ressentie au Yémen, où un conflit de longue durée a créé l’une des pires crises humanitaires au monde et poussé des millions de Yéménites au bord de la famine.

Le Yémen, le pays arabe le plus pauvre, dépend des importations directes de farine de blé – un aliment de base essentiel dans l’alimentation des Yéménites – en provenance de Russie et d’Ukraine. Selon le PAM, environ 46 % des importations de blé du Yémen en 2021 provenaient d’Ukraine et de Russie.