ONU : la population mondiale atteint les 8 milliards

Lagos, Nigéria –

La population mondiale devrait atteindre environ 8 milliards de personnes mardi, selon une projection des Nations Unies, une grande partie de la croissance provenant des pays en développement d’Afrique.

Parmi eux se trouve le Nigeria, où les ressources sont déjà épuisées. Plus de 15 millions de personnes à Lagos se disputent tout, de l’électricité pour éclairer leurs maisons aux places dans les bus bondés, souvent pour des trajets de deux heures dans chaque sens dans cette mégapole tentaculaire. Certains enfants nigérians partent à l’école dès 5 heures du matin

Et au cours des trois prochaines décennies, la population de la nation ouest-africaine devrait encore augmenter : de 216 millions cette année à 375 millions, selon l’ONU. Cela fera du Nigeria le quatrième pays le plus peuplé du monde après l’Inde, la Chine et les États-Unis.

“Nous débordons déjà de ce que nous avons – les logements, les routes, les hôpitaux, les écoles. Tout est débordé”, a déclaré Gyang Dalyop, consultant en urbanisme et développement au Nigeria.

Le jalon de la Journée des 8 milliards de l’ONU mardi est plus symbolique que précis, les responsables prennent soin de noter dans un rapport de grande envergure publié au cours de l’été qui fait des projections stupéfiantes.

La tendance à la hausse menace de laisser encore plus de personnes dans les pays en développement, alors que les gouvernements luttent pour fournir suffisamment de salles de classe et d’emplois à un nombre de jeunes en croissance rapide, et l’insécurité alimentaire devient un problème encore plus urgent.

Le Nigeria fait partie des huit pays qui, selon l’ONU, représenteront plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d’ici 2050, avec d’autres pays africains, le Congo, l’Éthiopie et la Tanzanie.

“La population de nombreux pays d’Afrique subsaharienne devrait doubler entre 2022 et 2050, ce qui exercera une pression supplémentaire sur des ressources déjà limitées et remettra en question les politiques visant à réduire la pauvreté et les inégalités”, indique le rapport de l’ONU.

Il prévoit que la population mondiale atteindra environ 8,5 milliards en 2030, 9,7 milliards en 2050 et 10,4 milliards en 2100.

Les autres pays qui complètent la liste avec la croissance démographique la plus rapide sont l’Égypte, le Pakistan, les Philippines et l’Inde, qui devrait dépasser la Chine en tant que nation la plus peuplée du monde l’année prochaine.

Dans la capitale du Congo, Kinshasa, où vivent plus de 12 millions de personnes, de nombreuses familles ont du mal à trouver un logement abordable et à payer les frais de scolarité. Alors que les élèves du primaire fréquentent gratuitement, les chances des enfants plus âgés dépendent des revenus de leurs parents.

“Mes enfants se relayaient” pour aller à l’école, raconte Luc Kyungu, un camionneur de Kinshasa qui a six enfants. “Deux ont étudié tandis que d’autres ont attendu à cause de l’argent. Si je n’avais pas eu autant d’enfants, ils auraient fini leurs études à temps.”

La croissance démographique rapide signifie également que davantage de personnes se disputent les ressources en eau rares et laisse davantage de familles confrontées à la faim, car le changement climatique affecte de plus en plus la production agricole dans de nombreuses régions du monde.

“Il y a aussi une plus grande pression sur l’environnement, augmentant les défis à la sécurité alimentaire qui sont également aggravés par le changement climatique”, a déclaré le Dr Srinath Reddy, président de la Public Health Foundation of India. “La réduction des inégalités tout en se concentrant sur l’adaptation et l’atténuation du changement climatique devrait être l’objectif de nos décideurs politiques.”

Pourtant, les experts disent que la plus grande menace pour l’environnement est la consommation, qui est la plus élevée dans les pays développés qui ne subissent pas de fortes augmentations de population.

“Les preuves mondiales montrent qu’une petite partie de la population mondiale utilise la plupart des ressources de la Terre et produit la plupart de ses émissions de gaz à effet de serre”, a déclaré Poonam Muttreja, directeur exécutif de la Population Foundation of India. “Au cours des 25 dernières années, les 10% les plus riches de la population mondiale ont été responsables de plus de la moitié de toutes les émissions de carbone.”

Selon l’ONU, la population de l’Afrique subsaharienne augmente de 2,5 % par an, soit plus de trois fois la moyenne mondiale. Une partie de cela peut être attribuée au fait que les personnes vivent plus longtemps, mais la taille de la famille reste le facteur déterminant. Les femmes d’Afrique subsaharienne ont en moyenne 4,6 naissances, soit le double de la moyenne mondiale actuelle de 2,3.

Les familles s’agrandissent lorsque les femmes commencent à avoir des enfants tôt, et 4 filles sur 10 en Afrique se marient avant d’avoir 18 ans, selon les chiffres de l’ONU. Le taux de grossesse chez les adolescentes sur le continent est le plus élevé au monde – environ la moitié des enfants nés l’année dernière de mères de moins de 20 ans dans le monde se trouvaient en Afrique subsaharienne.

Pourtant, tout effort visant à réduire la taille de la famille maintenant arriverait trop tard pour ralentir considérablement les projections de croissance de 2050, a déclaré l’ONU. Environ les deux tiers de celui-ci “sera porté par l’élan de la croissance passée”.

“Une telle croissance se produirait même si la procréation dans les pays à fécondité élevée d’aujourd’hui devait tomber immédiatement à environ deux naissances par femme”, indique le rapport.

Il y a aussi des raisons culturelles importantes pour les familles nombreuses. En Afrique subsaharienne, les enfants sont considérés comme une bénédiction et comme une source de soutien pour leurs aînés – plus il y a de fils et de filles, plus le confort de la retraite est grand.

Pourtant, certaines familles nombreuses “n’ont peut-être pas ce qu’il faut pour les nourrir”, explique Eunice Azimi, courtier d’assurance à Lagos et mère de trois enfants.

“Au Nigeria, nous croyons que c’est Dieu qui donne les enfants”, a-t-elle déclaré. “Ils voient cela comme plus vous avez d’enfants, plus vous avez d’avantages. Et vous dépassez en fait vos pairs qui ne peuvent pas avoir autant d’enfants. Cela ressemble à une compétition dans les villages.”

La politique a également joué un rôle en Tanzanie, où l’ancien président John Magufuli, qui a dirigé le pays d’Afrique de l’Est de 2015 jusqu’à sa mort en 2021, a découragé le contrôle des naissances, affirmant qu’une population nombreuse était bonne pour l’économie.

Il s’est opposé aux programmes de planification familiale promus par des groupes extérieurs et, dans un discours de 2019, a exhorté les femmes à ne pas “bloquer les ovaires”. Il a même décrit les utilisateurs de contraceptifs comme “paresseux” dans un pays qui, selon lui, regorge de nourriture bon marché. Sous Magufuli, il était même interdit aux écolières enceintes de retourner dans les salles de classe.

Mais son successeur, Samia Suluhu Hassan, a semblé renverser la politique du gouvernement dans des commentaires le mois dernier lorsqu’elle a déclaré que le contrôle des naissances était nécessaire pour ne pas submerger l’infrastructure publique du pays.

Même si les populations montent en flèche dans certains pays, l’ONU affirme que les taux devraient baisser de 1% ou plus dans 61 pays.

La population américaine est maintenant d’environ 333 millions d’habitants, selon les données du US Census Bureau. Le taux de croissance démographique en 2021 n’était que de 0,1 %, le plus bas depuis la création du pays.

“À l’avenir, nous allons avoir une croissance plus lente – la question est de savoir à quel point ?” a déclaré William Frey, démographe à la Brookings Institution. “Le véritable joker pour les États-Unis et de nombreux autres pays développés est l’immigration.”

Charles Kenny, chercheur principal au Center for Global Development de Washington, affirme que les préoccupations environnementales entourant la barre des 8 milliards devraient se concentrer sur la consommation, en particulier dans les pays développés.

“La population n’est pas le problème, c’est la façon dont nous consommons qui est le problème – changeons nos habitudes de consommation”, a-t-il déclaré.



Asadu a rapporté d’Abuja, au Nigeria. les rédacteurs d’Associated Press Krista Larson à Dakar, au Sénégal ; Sibi Arasu à Bangalore, en Inde ; Wanjohi Kabukuru à Sharm El Sheikh, Égypte ; Christina Larson à Washington; Rodney Muhumuza à Kampala, Ouganda, et Jean-Yves Kamale à Kinshasa, Congo, ont contribué.

