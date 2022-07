ONU : la Libye est “très instable” et des élections sont nécessaires bientôt

NATIONS UNIES (AP) – La Libye est embourbée dans une impasse constitutionnelle et politique qui a déclenché des affrontements croissants, une situation économique désastreuse et des manifestations à travers le pays par des citoyens frustrés, a déclaré lundi un haut responsable de l’ONU.

La sous-secrétaire générale Martha Pobee a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que la situation générale en Libye restait “très instable”, avec une situation sécuritaire tendue, des démonstrations de force “profondément troublantes” et des violences sporadiques de la part de milices engagées dans des manœuvres politiques.

Elle a également cité un différend concernant la direction de la National Oil Corporation et de graves préoccupations en matière de droits humains, notamment l’arrestation par des groupes armés de dizaines de manifestants qui ont pris part aux manifestations du 1er juillet dénonçant la détérioration des conditions de vie et exigeant des progrès dans les élections.

La Libye, riche en pétrole, est en proie à un conflit depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays a été divisé par des administrations rivales, une à l’est soutenue par le commandant militaire Khalifa Hifter et une administration soutenue par l’ONU en la capitale de Tripoli à l’ouest. Chaque camp est soutenu par différentes milices et puissances étrangères.

En avril 2019, Hifter et ses forces, soutenus par l’Égypte et les Émirats arabes unis, ont lancé une offensive pour tenter de capturer Tripoli. Sa campagne s’est effondrée après que la Turquie a intensifié son soutien militaire au gouvernement soutenu par l’ONU avec des centaines de soldats et des milliers de mercenaires syriens.

Un accord de cessez-le-feu d’octobre 2020 a conduit à un accord sur un gouvernement de transition début février 2021 dirigé par le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah et à la programmation d’élections pour le 24 décembre dernier.

Mais les élections n’ont pas eu lieu. Dbeibah a refusé de démissionner et, en réponse, les législateurs de l’est du pays ont élu un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, un ancien ministre de l’Intérieur qui dirige désormais une administration distincte hors de la ville de Syrte.

Pobee a déclaré qu’une réunion à Genève le mois dernier entre le président du parlement basé à l’est du pays, Aguila Saleh, et Khaled al-Meshri, chef du Conseil suprême d’État du gouvernement à Tripoli, a surmonté “des points litigieux importants” dans une proposition de 2017 pour un nouvelle constitution. Mais elle a dit qu’ils ne pouvaient pas s’entendre sur une question majeure – les conditions d’éligibilité des candidats à la présidentielle.

Le conseil basé à Tripoli insiste pour interdire aux militaires ainsi qu’aux personnes ayant la double nationalité de se présenter au poste le plus élevé du pays. Cela est apparemment dirigé contre Hifter, un commandant qui divise et citoyen américain qui avait annoncé sa candidature aux élections annulées de décembre.

Pobee a déclaré que la conseillère spéciale de l’ONU pour la Libye, Stephanie Williams, est restée en contact avec les deux parties “et les a exhortées à combler ce fossé”.

Lors d’une réunion des partenaires internationaux le 21 juillet à Istanbul, Williams a réitéré que les élections sont “la seule solution durable qui place fermement la Libye sur la voie de la paix et de la stabilité”, a déclaré Pobee.

Pobee a exhorté les membres du conseil et les partenaires internationaux de la Libye à user de leur influence sur les rivaux pour convenir d’élections dès que possible.

L’ambassadeur de Libye à l’ONU, Taher El Sonni, qui représente le gouvernement de Tripoli, a déclaré que “la situation actuelle pourrait devenir incontrôlable à tout moment à moins que des solutions radicales ne soient trouvées loin des interventions étrangères et des manœuvres politiques”.

Il a accusé le Conseil de sécurité de ne rien faire par « paralysie » et divisions internes. Il a exhorté ses membres à écouter les manifestants libyens “et leur désir irrésistible de mettre fin à ce cauchemar et de sortir de ce cycle de conflits et de crises sans fin”.

La réunion du conseil a eu lieu avant l’expiration, le 31 juillet, du mandat de la mission politique de l’ONU en Libye, qui comprend une commission militaire mixte surveillant le cessez-le-feu de 2020.

La résolution du conseil autorisant la mission appelait au retrait de toutes les forces étrangères et des mercenaires de Libye, et Pobee a déclaré que les observateurs prévoyaient de se réunir à Syrte début août pour finaliser une proposition de plan pour leur retrait.

Le conseil a voté le 29 avril pour prolonger la mission de l’ONU pour seulement trois mois en raison de l’insistance de la Russie pour qu’elle ait un nouveau représentant spécial avant d’avoir un mandat plus long.

L’ambassadeur adjoint de Russie à l’ONU, Dmitry Polyansky, a déclaré lundi au conseil que Moscou reconnaissait que le secrétaire général Antonio Guterres tentait de résoudre le problème. Mais il a dit que jusqu’à ce qu’un candidat satisfasse les Libyens, les acteurs régionaux et tous les membres du conseil, la meilleure option est une autre prolongation de trois mois pour la mission.

Edith M. Lederer, Associated Press