ONU : la famine est imminente dans la région assiégée du Tigré en Éthiopie

Fin mai, Lowcock a brossé un sombre tableau du Tigré depuis le début de la guerre, avec environ 2 millions de personnes déplacées, des civils tués et blessés, des viols et d’autres formes de « violence sexuelle odieuse » généralisées et systématiques, et des infrastructures publiques et privées essentielles pour civils détruits, y compris des hôpitaux et des terres agricoles.