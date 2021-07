ONU: la faim dans le monde a considérablement empiré en année de pandémie

Le rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde a été préparé par des agences des Nations Unies, notamment l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture basée à Rome, le Programme alimentaire mondial et le Fonds international de développement agricole. Les deux autres agences étaient le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, communément appelé UNICEF, basé à New York, et l’Organisation mondiale de la santé, ou OMS, dont le siège est à Genève.