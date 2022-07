ONU : Hausse de la violence dans les campagnes colombiennes malgré l’accord de paix

BOGOTA, Colombie – La violence augmente dans de nombreuses zones rurales de Colombie malgré un accord de paix conclu en 2016 entre le gouvernement et le plus grand groupe de guérilla du pays, a déclaré le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies dans un rapport. Il a appelé le gouvernement à stimuler le développement rural et à prendre des mesures pour encourager les membres des derniers groupes illégaux colombiens à se démobiliser.

Selon l’ONU, 100 défenseurs des droits humains ont été tués à travers le pays en 2021, contre 61 en 2016, année de la signature de l’accord de paix avec les FARC. L’organisation a également noté que les déplacements forcés ont augmenté en 2021 et qu’actuellement, plus de 54 000 personnes dans la province occidentale du Choco sont piégées par des groupes armés qui ne leur permettent pas de quitter leurs villages.

“Le succès de l’État doit être mesuré en termes de réduction des violations des droits humains, et non en termes de nombre de membres de groupes armés capturés ou tués”, a déclaré De Rivero. « La stratégie de sécurité de l’État doit se concentrer sur la protection de la population civile et sur la prévention en s’attaquant aux causes structurelles de la violence.