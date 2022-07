ONU : Hausse de la violence dans les campagnes colombiennes malgré l’accord de paix

BOGOTA, Colombie (AP) – La violence augmente dans de nombreuses zones rurales de Colombie malgré un accord de paix conclu en 2016 entre le gouvernement et le plus grand groupe de guérilla du pays, a déclaré le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies dans un rapport. Il a appelé le gouvernement à stimuler le développement rural et à prendre des mesures pour encourager les membres des derniers groupes illégaux colombiens à se démobiliser.

Le rapport, publié mardi, indique que les homicides ont diminué après que le gouvernement colombien a signé l’accord de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui a mis fin à cinq décennies de guerre et suscité l’espoir dans les communautés rurales.

Mais il a noté qu’au cours des deux dernières années, la violence a considérablement augmenté dans les zones reculées où de petits groupes armés se battent pour les routes du trafic de drogue et le territoire qui était autrefois contrôlé par les FARC.

Selon l’ONU, 100 défenseurs des droits humains ont été tués à travers le pays en 2021, contre 61 en 2016, année de la signature de l’accord de paix avec les FARC. L’organisation a également noté que les déplacements forcés ont augmenté en 2021 et qu’actuellement, plus de 54 000 personnes dans la province occidentale du Choco sont piégées par des groupes armés qui ne leur permettent pas de quitter leurs villages.

Juliette de Rivero, la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en Colombie, a déclaré que dans certaines poches du sud-ouest de la Colombie, les groupes rebelles et les organisations de trafiquants de drogue ont un tel contrôle sur leur territoire qu’ils délivrent des cartes d’identité que les habitants doivent porter pour se déplacer entre les villages. Elle a ajouté que dans certaines communautés, les milices demandent également aux visiteurs de présenter des tests de laboratoire qui montrent qu’ils n’ont aucune maladie sexuellement transmissible.

De Rivero a déclaré que le gouvernement colombien s’est principalement appuyé sur des opérations militaires pour améliorer la sécurité dans les zones rurales, mais que cette stratégie n’a pas réussi à arrêter l’expansion des groupes illégaux.

“Le succès de l’État doit être mesuré en termes de réduction des violations des droits humains, et non en termes de nombre de membres de groupes armés capturés ou tués”, a déclaré De Rivero. « La stratégie de sécurité de l’État doit se concentrer sur la protection de la population civile et sur la prévention en s’attaquant aux causes structurelles de la violence.

L’ONU recommande au gouvernement colombien d’accélérer la mise en œuvre d’un programme de réforme agraire qui fait partie de l’accord de paix de 2016 avec les FARC. Le rapport indique également que le gouvernement doit relancer des programmes de développement qui encourageront les agriculteurs à cesser de cultiver la coca et à se tourner vers des cultures légales.

Le gouvernement du président Ivan Duque a principalement combattu la production de cocaïne par l’éradication forcée des cultures par l’armée colombienne. Duque va bientôt terminer son mandat de quatre ans.

Plus tôt cette année, les Colombiens ont élu le gauchiste Gustavo Petro à la présidence. Petro, qui était auparavant membre d’un groupe rebelle, sera inauguré en août et a promis de stimuler les investissements dans les zones rurales afin de réduire la violence liée à la drogue.

Manuel Rueda, Associated Press