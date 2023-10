ONU Femmes félicite les lesbiennes trans pour la Journée des lesbiennes – Twitchy

Il existe une impulsion humaine à prendre soin des plus faibles et des plus sans défense. C’est un bien indéniable et l’un de nos plus beaux traits en tant qu’humains.

Au fur et à mesure que nous nous civilisions et évoluions au point où nous n’avions plus à nous soucier de notre prochain repas ou de l’eau courante, nous pouvions alors consacrer notre énergie à nous améliorer en tant que société. Personne n’a dit que cela s’était déroulé sans heurts et non sans luttes, guerres ou effusions de sang.

Regardez-nous maintenant. Le fléau de l’esclavage a été interdit. Les femmes se sont battues et ont obtenu le droit de vote. Les gays et les lesbiennes ont obtenu le droit de bénéficier des mêmes privilèges légaux en matière de mariage que leurs voisins hétérosexuels.

Puis les choses sont devenues bizarres. L’impulsion humaine à protéger est désormais institutionnalisée et est devenue une source de revenus lucrative pour les groupes activistes. Le désir de créer l’égalité est devenu un algorithme. Le calcul de la victimisation était né et aucune réflexion ni nuance n’était nécessaire. L’équation était simple : trouver le groupe le plus opprimé. Ils gagnent.

Ce genre de chose a fonctionné jusqu’à ce que le transgenre entre en scène. Les femmes, qui disposaient de lois les protégeant du sexisme professionnel, du harcèlement et de la participation inégale aux sports, se sont soudainement retrouvées sur le chemin de la nouvelle victime : les femmes trans. Les femmes qui se battaient auparavant pour des espaces réservés aux femmes et pour la protection contre le patriarcat (quoi que ce soit) sont devenues TERFS (argot désobligeant signifiant féministes radicales exclusives aux trans).

Ce qui nous ramène aux classes militantes institutionnalisées. Afin que l’algorithme de victimisation continue de fonctionner, vous devez vous fier aux affirmations du groupe le plus victime, quels que soient les dommages causés aux autres groupes et avec le manque de conscience de soi qui conduit à des déclarations comme celle-ci.

N’oubliez pas que les lesbiennes trans sont aussi des lesbiennes. Élevons et honorons CHAQUE expression d’amour et d’identité ! Bonne Internationale #JournéeLesbienne! @free_equal pic.twitter.com/h0jTxhDoSI – ONU Femmes (@UN_Women) 8 octobre 2023

Enlevez les œillères de l’idéologie de gauche, prenez du recul, respirez profondément et regardez. À travers le prisme lucide du bon sens, cette phrase se lit comme suit : « les hommes hétérosexuels peuvent être des femmes homosexuelles ».

Alors, quand notre culture insensée lance un entraînement de puissance facile, c’est à nous de tirer sur cet idiot jusqu’au green. Et Twitter (X) tient ses promesses.

Non. Les lesbiennes trans sont des lesbiennes trans, et même dans ce cas, nous, les vraies lesbiennes, concédons beaucoup de terrain. Aucun homme ne peut être lesbienne, affirmer cela est de l’homophobie. Pourtant je dis toujours « lesbienne trans » Ne sommes-nous pas gentils ? Tellement inclusif et gracieux ! Maintenant, va te faire foutre avec tes pénis. -EJ Rosetta 💜🤍💚 (@ejrosetta) 8 octobre 2023

Les lesbiennes trans sont des hommes hétérosexuels et je n’arrive pas à croire que l’ONU soit aussi ouvertement homophobe. – Gay pas LGBTQ 🇺🇸 🏳️‍🌈 (@GNQ__) 8 octobre 2023

Israël : le Hamas commet le plus grand massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale L’ONU: https://t.co/cj6VmviUGr – jimtreacher.substack.com (@jtLOL) 8 octobre 2023

Les hommes sont les meilleures lesbiennes. Le patriarcat est invaincu. https://t.co/oCwhkTOHZb – Ami Steve (@RealStevefriend) 8 octobre 2023

Ce que les Nations Unies tweetent pendant que les terroristes du Hamas violent des femmes israéliennes : https://t.co/6TmzrGzw4l – Steve Invité (@SteveGuest) 8 octobre 2023

Oh ouais, je savais qu’il se passait autre chose aujourd’hui.

Laissons le dernier mot à Gay Toad.

Les fanatiques religieux disent « nous ne pouvons pas culpabiliser les gays™ pour qu’ils couchent avec le sexe opposé » et l’ONU dit : « Tiens ma bière » https://t.co/naRrIFpNxN – Crapaud gay (@GayToad_3) 8 octobre 2023

Ribbit.