ONU : Des milliers de personnes en Afrique de l’Ouest et du Centre pourraient être confrontées à la famine

Commentez cette histoire Commentaire

DAKAR, Sénégal – Plus de 25 000 personnes pourraient être confrontées à la famine dans les régions d’Afrique de l’Ouest en proie à des conflits l’année prochaine, a averti vendredi un responsable des Nations Unies. Federico Doehnert du Programme alimentaire mondial a déclaré que la violence et les retombées économiques de la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine sont en grande partie à l’origine de la menace qui pèse sur les populations du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso.

“L’une des choses les plus frappantes est que là où nous avions déjà des problèmes d’insécurité alimentaire grave l’année dernière, nous assistons cette année à une nouvelle détérioration”, a déclaré Doehnert à Dakar lors de la présentation des conclusions du dernier rapport sur la sécurité alimentaire des gouvernements régionaux, l’ONU et des groupes d’entraide.

La région transfrontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est l’épicentre de l’escalade de la crise humanitaire en Afrique de l’Ouest, qui est aggravée par le changement climatique, les graves inondations et les sécheresses qui placent plus de 10 millions de personnes dans le besoin d’assistance, a déclaré l’ONU dans un communiqué. cette semaine.

Doehnert a déclaré que près de 80% des personnes confrontées à une faim catastrophique – quelque 20 000 – se trouvent dans la région du Sahel au Burkina Faso, où des djihadistes liés à al-Qaïda et au groupe État islamique ont assiégé des villes et interrompu l’assistance. Les habitants de la ville de Djibo sont bloqués depuis des mois, incapables d’accéder à leurs fermes.

« Nous ne recevons de la nourriture que lorsque les convois arrivent. Malheureusement, ils ne viennent pas régulièrement », a déclaré Sidi Dicko, un habitant de Djibo, à l’Associated Press par téléphone. “Nous prions pour que Dieu nous aide à sortir de cette situation.”

Dicko a déclaré que le peu de nourriture qui arrive passe par des convois militaires, qui sont souvent attaqués sur la route. Les groupes d’aide doivent utiliser des hélicoptères pour transporter la nourriture, ce qui est coûteux.

Doehnert a déclaré qu’au Mali, où la violence dure depuis une décennie, 1 700 personnes seront confrontées à des niveaux catastrophiques de faim.

Les personnes déplacées disent qu’elles manquent d’emplois et qu’elles n’ont pas les moyens d’acheter de la nourriture. “Avant (la violence), j’allais au marché pour travailler et ramener de la nourriture pour ma famille”, a déclaré Oumar Barry, s’adressant à l’Associated Press depuis un camp de la ville de Mopti où il s’abrite avec ses 10 enfants.

Sa famille mange maintenant deux fois par jour au lieu de trois fois, a déclaré Barry. .

D’autres nations de la région qui ne sont pas en proie aux mêmes niveaux de violence sont également confrontées à des problèmes de faim.

Au dernier trimestre de l’année, le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo ont connu une augmentation de 20% de l’insécurité alimentaire par rapport à 2021, selon le rapport sur la sécurité alimentaire. Selon le rapport, quelque 25 millions de personnes au Nigéria sont confrontées à une insécurité alimentaire modérée ou pire.

Les pressions convergentes de la récession économique, la croissance des populations de jeunes ayant besoin d’emplois et la crise climatique laissent les pauvres vivre au jour le jour, a déclaré Alex de Waal, directeur exécutif de la World Peace Foundation, basée aux États-Unis. “En plus de cela, les conflits armés et l’utilisation cynique de la faim comme arme poussent les communautés à la famine pure et simple”, a-t-il déclaré.

Mais le financement est resté le même, a déclaré Benedetta Di Cintio, un responsable du Bureau de l’ONU pour la coordination des affaires humanitaires qui s’occupe de l’Afrique de l’Ouest.

« Cette année, nous sommes à 63 (millions) de personnes dans le besoin. L’année prochaine, nous prévoyons 69 millions de personnes et les chiffres augmentent, mais le niveau de financement est plus ou moins on peut dire la même chose en termes de pourcentage », a-t-elle déclaré.

Lors d’un sommet États-Unis-Afrique cette semaine, les États-Unis ont annoncé 2 milliards de dollars d’aide d’urgence et d’aide à la sécurité alimentaire à moyen et long terme pour les pays africains. Les États-Unis ont donné 10 millions de dollars cette année pour soutenir la sécurité alimentaire au Sahel, argent qui est allé au Burkina Faso, à la Mauritanie et au Tchad.