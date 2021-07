ONU : Augmentation du nombre de victimes de femmes et d’enfants en Afghanistan

Les femmes et les enfants représentaient près de la moitié de toutes les victimes civiles au premier semestre 2021 à 46%, selon le rapport. Trente-deux pour cent étaient des enfants, avec 468 tués et 1 214 blessés. Quatorze pour cent des victimes civiles étaient des femmes, avec 219 tués et 508 blessés, selon le rapport.