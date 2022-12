ONU : Au moins 3 774 enfants tués dans la guerre civile au Yémen

Commentez cette histoire Commentaire

LE CAIRE – Les Nations Unies ont déclaré jeudi qu’au moins 3 774 enfants ont été tués dans la guerre civile au Yémen entre mars 2015 et septembre 2022. Selon les dernières statistiques publiées par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 7 245 autres enfants ont été mutilés dans le conflit, qui oppose depuis huit ans les rebelles houthis soutenus par l’Iran à une coalition dirigée par l’Arabie saoudite et soutenant le gouvernement internationalement reconnu du Yémen.

Le conflit a commencé en 2014 après que les rebelles houthis sont descendus des montagnes et ont pris le contrôle de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays, forçant le gouvernement yéménite à l’exil. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite est ensuite entrée en guerre en mars 2015, soutenue par les États-Unis et les Émirats arabes unis.

Selon l’UNICEF, quelque 3 904 garçons ont été recrutés comme enfants soldats de mars 2015 à septembre 2022. L’agence des Nations Unies a également estimé qu’environ 2,2 millions d’enfants au Yémen souffraient de « malnutrition aiguë ».

« Pour que les enfants du Yémen aient une chance d’avoir un avenir décent, les parties au conflit, la communauté internationale et toutes les personnes influentes doivent veiller à ce qu’ils soient protégés et soutenus », a déclaré Catherine Russell, directrice exécutive de l’UNICEF.

L’agence a déclaré que tous les chiffres qu’elle a produits sont probablement beaucoup plus élevés.

L’organisation a appelé à un renouvellement urgent de l’accord de cessez-le-feu, qui a duré d’avril à début octobre et a vu une accalmie dans les combats de première ligne.

Un accord visant à prolonger la trêve a échoué dans les heures qui ont précédé sa date limite du 2 octobre. Les États-Unis et l’ONU ont accusé les Houthis de faire des demandes de dernière minute, tandis que la force rebelle a imputé leur retrait à la réticence de l’ONU à fournir des garanties écrites pour plusieurs de ses principales revendications.

Les rebelles houthis ont ouvertement recruté des enfants soldats, dont beaucoup par le biais de «camps d’été» dans lesquels ils diffusent leur idéologie religieuse auprès des jeunes garçons. Les responsables houthis ont admis à l’Associated Press plus tôt cette année que sa force rebelle avait recruté des garçons dès l’âge de 10 ans, arguant que les garçons de cet âge sont considérés comme des hommes. Les rebelles houthis ont largement utilisé des mines terrestres, une arme qui a tué au moins 74 enfants à travers le Yémen entre juillet et septembre de cette année, a rapporté l’ONU.

Des milliers de morts de civils et d’enfants ont également été imputés aux frappes aériennes dirigées par l’Arabie saoudite, qui ont touché des marchés, des mariages, des funérailles, des résidences et des hôpitaux. En 2018, une frappe aérienne a touché un bus transportant des enfants se rendant à l’école dans le nord du Yémen, tuant plus de 40 jeunes garçons.