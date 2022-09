ONU : Au moins 1 milliard de dollars nécessaires pour éviter la famine en Somalie

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le chef humanitaire de l’ONU a prédit mardi qu’au moins 1 milliard de dollars seront nécessaires de toute urgence pour éviter la famine en Somalie dans les mois à venir et au début de l’année prochaine, lorsque deux autres saisons sèches devraient aggraver la sécheresse historique qui a frappé la Corne de l’Afrique nation.

Martin Griffiths a déclaré lors d’un briefing vidéo depuis Mogadiscio, la capitale somalienne, qu’un nouveau rapport d’un groupe d’experts indépendants faisant autorité indique qu’il y aura une famine en Somalie entre octobre et décembre “si nous ne parvenons pas à la conjurer et à l’éviter comme été le cas en 2016 et 2017.

Le sous-secrétaire général aux affaires humanitaires a déclaré aux correspondants de l’ONU que plus d’un milliard de dollars de nouveaux fonds étaient nécessaires en plus de l’appel de l’ONU d’environ 1,4 milliard de dollars. Cet appel a été “très bien financé”, a-t-il dit, grâce à l’Agence américaine pour le développement international, qui a annoncé un don de 476 millions de dollars d’aide humanitaire et d’aide au développement en juillet.

Le Famine Early Warning Systems Network, créé par l’USAID, a déclaré lundi dans un rapport que la famine devrait émerger plus tard cette année dans trois zones de la région de Bay, au sud-est de la Somalie, y compris Baidoa, sans aide humanitaire d’urgence.

Jusqu’à 7,1 millions de personnes à travers la Somalie ont besoin d’une aide urgente pour traiter et prévenir la malnutrition aiguë et réduire le nombre de décès liés à la faim, selon une analyse récente de la classification intégrée de la sécurité alimentaire ou IPC, utilisée par le réseau pour décrire la gravité de l’insécurité alimentaire.

La région de la Corne de l’Afrique a connu quatre saisons des pluies consécutives pour la première fois en plus d’un demi-siècle, mettant en danger environ 20 millions de personnes dans l’une des régions les plus pauvres et les plus turbulentes du monde.

Griffiths a déclaré que les météorologues ont prédit la probabilité d’une cinquième saison des pluies ratée d’octobre à décembre, et une sixième saison des pluies ratée de janvier à mars l’année prochaine est également probable.

“Cela ne s’est jamais produit auparavant en Somalie”, a-t-il déclaré. “C’est sans précédent.”

“Nous avons tapé du tambour et secoué les arbres en essayant d’obtenir un soutien international en termes d’attention, de perspectives, de possibilités et d’horreur de la famine dans la Corne de l’Afrique – ici en Somalie peut-être d’abord, mais l’Éthiopie et le Kenya , ils ne sont probablement pas loin derrière », a déclaré Griffiths.

Il a déclaré que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies avait récemment fourni une aide à près de 5,3 millions de Somaliens, ce qui est “beaucoup, mais cela va empirer si la famine arrive”. Il a déclaré que 98% de l’aide est fournie sous forme de distributions d’argent par téléphone.

Mais des milliers de personnes ne reçoivent pas d’aide et des familles affamées en Somalie ont trébuché pendant des jours ou des semaines à travers un terrain aride à la recherche d’aide.

Griffiths a déclaré qu’un grand défi consiste à apporter de l’aide aux personnes avant qu’elles ne quittent leur domicile, afin d’éviter des déplacements massifs.

De nombreux Somaliens élèvent du bétail, ce qui est essentiel à leur survie, mais il a déclaré que trois millions d’animaux sont morts ou ont été abattus à cause du manque de pluie.

“La sécheresse continue, l’échec continu des saisons des pluies signifient que le mode de vie d’une génération est menacé”, a déclaré Griffiths.

Il a déclaré que la communauté internationale doit aider les Somaliens à trouver un mode de vie alternatif et à gagner leur vie, ce qui nécessitera un financement du développement et un financement pour atténuer l’impact du changement climatique.

Griffiths, un diplomate britannique, a déclaré que la guerre en Ukraine avait eu un impact sur l’aide humanitaire, les appels humanitaires de l’ONU dans le monde recevant environ 30 % de l’argent nécessaire en moyenne.