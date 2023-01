ONU : Al-Qaïda et l’État islamique alimentent l’insécurité au Mali

Commentez cette histoire Commenter

NATIONS UNIES — Des groupes extrémistes d’Al-Qaïda et de l’État islamique alimentent l’insécurité dans le centre du Mali et continuent de s’affronter près des zones peuplées des régions du nord de Gao et Ménaka, a déclaré le chef de l’ONU dans un nouveau rapport diffusé lundi. Le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré que “le niveau et la fréquence des incidents de violence restent exceptionnellement élevés”, les attaques de “groupes extrémistes violents” contre des civils représentant la majorité des violations des droits de l’homme documentées.

“Les attaques menées contre des civils par des groupes terroristes, la lutte d’influence entre eux et les activités violentes menées par des milices communautaires restent une réalité quotidienne glaçante, tout comme les attaques contre les Forces de défense et de sécurité maliennes et contre la MINUSMA”, a déclaré le maintien de la paix de l’ONU. force, dit-il.

António Guterres a déclaré dans le rapport au Conseil de sécurité de l’ONU qu'”à l’avenir, les opérations militaires de lutte contre les groupes extrémistes continueront d’être un élément crucial pour le rétablissement de la sécurité”.

Dans le centre du Mali, a-t-il dit, les extrémistes profitent des conflits intercommunautaires pour étendre leur influence et s’assurer de nouvelles recrues.

Dans les régions du nord de Gao et Ménaka, António Guterres a déclaré que les combattants de l’affilié d’al-Qaïda Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin connu sous le nom de JNIM et de l’État islamique dans le Grand Sahara continuent également de s’affronter, faisant des victimes civiles et des milliers de personnes à fuir. les violences.

Il a déclaré que le nombre de personnes déplacées au Mali était passé de 397 000 à 442 620 en octobre, avec la fermeture de quelque 1 950 écoles affectant plus de 587 000 enfants. L’aide humanitaire n’atteint que 2,5 millions de personnes sur les 5,3 millions qui en ont besoin, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général a souligné que le succès ultime contre les groupes extrémistes dépendra du fait que les opérations soient accompagnées d’efforts “pour assurer le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire, favoriser la cohésion sociale, remédier à la fragilité structurelle et fournir des services de base”.

Le Mali lutte pour contenir une insurrection extrémiste islamique depuis 2012. Les rebelles extrémistes ont été chassés du pouvoir dans les villes du nord du Mali avec l’aide d’une opération militaire dirigée par la France, mais ils se sont regroupés dans le désert et ont commencé à lancer des attaques contre l’armée malienne et ses alliés. . L’insécurité s’est aggravée avec les attaques contre les civils et les casques bleus de l’ONU.

En août 2020, le président du Mali a été renversé lors d’un coup d’État auquel participait Assimi Goita, alors colonel de l’armée. En juin 2021, Goita a prêté serment en tant que président d’un gouvernement de transition après avoir mené son deuxième coup d’État en neuf mois. La France, ancienne puissance coloniale du Mali, a retiré le dernier des milliers de forces françaises en août 2022 au milieu d’échanges acrimonieux avec le gouvernement de transition.

Fin 2021, Goita aurait décidé d’autoriser le déploiement du groupe russe Wagner, un entrepreneur militaire privé lié au Kremlin qui opère également en Ukraine pour soutenir les troupes de Moscou pendant la guerre de 11 mois.

Le rapport ne nomme pas Wagner, mais indique que la MINUSMA “a documenté des violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme qui auraient été commises lors d’opérations militaires menées par les forces armées maliennes, accompagnées de personnel de sécurité étranger et de dozos”, qui sont des chasseurs traditionnels.

Il indique que la force de l’ONU a également documenté “certains cas dans lesquels le personnel de sécurité étranger semble avoir commis des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire lors de la conduite d’opérations militaires aériennes et terrestres dans le centre du pays”.

Sur le plan politique, l’élection présidentielle malienne qui était prévue pour février 2022 devrait désormais avoir lieu en février 2024.

António Guterres a souligné les progrès accomplis dans la mise en place d’un organe unique de gestion électorale et la soumission d’un avant-projet de constitution. Il a exhorté les autorités à accélérer la mise en œuvre du calendrier électoral publié en juillet 2022.

Tout aussi importante pour la stabilisation durable du Mali, a-t-il dit, est la mise en œuvre de l’accord de paix de 2015 signé par trois parties – le gouvernement, une coalition de groupes appelée la Coordination des mouvements de l’Azawad qui comprend des Arabes et des Touaregs ethniques qui cherchent l’autonomie dans le nord du Mali, et une milice pro-gouvernementale connue sous le nom de Plateforme.

“Cependant”, a déclaré António Guterres, “la récente décision des mouvements de suspendre leur participation au processus de mise en œuvre est une source de grave préoccupation”.