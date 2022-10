ONU : 5,7 millions de Pakistanais victimes des inondations face à la crise alimentaire

L’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan a signalé que les inondations alimentées par des pluies de mousson anormalement fortes ont tué 1 695 personnes, touché 33 millions de personnes, endommagé plus de 2 millions de maisons et déplacé des centaines de milliers de personnes vivant actuellement dans des tentes ou des maisons de fortune.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré samedi dans son dernier rapport que les inondations actuelles devraient aggraver l’insécurité alimentaire au Pakistan et que 5,7 millions de personnes dans les zones touchées par les inondations seront confrontées à une crise alimentaire entre septembre et novembre.

Cependant, le gouvernement pakistanais insiste sur le fait qu’il n’y a pas de souci immédiat concernant les approvisionnements alimentaires, car les stocks de blé sont suffisants pour durer jusqu’à la prochaine récolte et que le gouvernement en importe davantage.

L’agence des Nations Unies a déclaré lundi dans un tweet que l’agence et d’autres partenaires avaient intensifié leur réponse aux inondations et apporté une aide à 1,6 million de personnes directement touchées par les déluges.

OCHA a déclaré que les épidémies de maladies d’origine hydrique et autres sont en augmentation dans les provinces du Sind et du sud-ouest du Balouchistan, où les inondations ont causé le plus de dégâts depuis la mi-juin.