ONU : 3 morts, 28 disparus après le naufrage d’un radeau de migrants au large du Yémen

L’agence des migrations de l’ONU a déclaré dans un communiqué que le navire surpeuplé transportant environ 30 migrants d’Afrique de l’Est avait quitté l’est de Djibouti pour la côte ouest du Yémen le 30 octobre. eaux rocheuses » et coula rapidement. Trois corps ont été retrouvés, a-t-il précisé.

LE CAIRE – Un radeau transportant des migrants africains à la recherche d’une vie meilleure dans les États arabes du Golfe a coulé au large du Yémen à la fin du mois dernier, faisant trois morts et 28 autres portés disparus, a annoncé lundi l’ONU.

Jusqu’à présent cette année, environ 54 000 migrants ont quitté la Corne de l’Afrique pour les États arabes du Golfe, selon les statistiques des Nations Unies. La plupart traversent Bab-Al Mandab, le détroit de 31 miles (50 kilomètres) qui sépare Djibouti et le Yémen, dans de petites embarcations contrôlées par un réseau de passeurs. De nombreux migrants se sont noyés en essayant de traverser vers l’est, des groupes de défense des droits accusant les passeurs d’avoir auparavant jeté des personnes par-dessus bord pour alléger le poids.

Presque tous les migrants arrivant au Yémen sont des Africains de l’Est qui souhaitent traverser la frontière avec l’Arabie saoudite voisine, puis se rendre dans d’autres États du Golfe à la recherche de travail. Cependant, peu terminent le voyage. On estime que 43 800 migrants sont bloqués dans le Yémen ravagé par la guerre, où ils sont souvent détenus, enrôlés de force comme combattants par les factions belligérantes yéménites, ou même tués entre deux feux.

Le conflit ruineux du Yémen a commencé en 2014 lorsque les rebelles houthis soutenus par l’Iran sont descendus des montagnes et se sont emparés de la capitale Sanaa ainsi que d’une grande partie du nord du Yémen. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite et comprenant les Émirats arabes unis est intervenue l’année suivante dans le but de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.