Le chef de la lutte contre le terrorisme de l’ONU exhorte les pays à rapatrier les 27000 enfants bloqués dans un camp massif du nord-est de la Syrie, dont beaucoup sont des fils et des filles d’extrémistes de l’État islamique qui contrôlaient autrefois de vastes étendues de l’Irak et de la Syrie.

Vladimir Voronkov a déclaré vendredi lors d’une réunion informelle du Conseil de sécurité de l’ONU que «la situation horrible des enfants à Al Hol (camp) est l’un des problèmes les plus urgents dans le monde aujourd’hui».

Les 27 000 enfants «restent bloqués, abandonnés à leur sort», vulnérables aux victimes des forces de l’ordre de l’État islamique, «et menacés de radicalisation au sein du camp», a-t-il dit.

Al Hol, le plus grand camp de réfugiés et de déplacés syriens du pays, abrite actuellement près de 62 000 habitants, selon des responsables humanitaires de l’ONU. Plus de 80% sont des femmes et des enfants, dont beaucoup ont fui là-bas après que les militants de l’État islamique aient perdu leur dernier bastion syrien en 2019. Il existe également un certain nombre d’autres camps dans le nord-est.

Voronkov a déclaré qu’il y avait des enfants de 60 pays dans les camps qui sont sous la responsabilité de leurs États membres, et non de la Syrie ou des groupes qui contrôlent les camps. Des combattants kurdes gardent Al-Hol et d’autres camps ainsi que des milliers de combattants et de garçons de l’État islamique dans les prisons.

Il a déclaré qu’un certain nombre de pays – dont la Russie et le Kazakhstan qui ont convoqué la réunion virtuelle – «ont rapatrié collectivement près de 1 000 enfants et les membres de leur famille».

Voronkov a déclaré que les expériences des rapatriés sont en cours de compilation «et ce que nous voyons jusqu’à présent, c’est que les craintes de risques pour la sécurité sont sans fondement».

« Les enfants doivent être traités comme des victimes »

Le directeur exécutif du Centre de lutte contre le terrorisme des Nations Unies a souligné que les enfants «doivent être traités avant tout comme des victimes» et que les jeunes de moins de 14 ans ne doivent pas être détenus ni poursuivis.

L’histoire a montré que les enfants sont résilients et peuvent se remettre d’expériences violentes s’ils sont aidés à se réintégrer dans les communautés, a déclaré Voronkov.

«Tous les efforts devraient être faits pour s’assurer que les enfants ne sont pas gardés dans des institutions mais autorisés à se réintégrer avec les membres de leur famille au sein de leurs communautés», a-t-il déclaré.

Virginia Gamba, la représentante spéciale de l’ONU pour les enfants et les conflits armés, a déclaré au Conseil de sécurité que les enfants catalogués comme étant associés à des groupes armés, y compris l’État islamique et Al-Qaida, «sont les enfants qui ont été laissés à la dérive par le conflit, comme les flotsam mer. »

Elle a fait écho à l’appel de Voronkov pour qu’ils soient traités «principalement comme des victimes, pas comme des menaces pour la sécurité, et que la détention soit utilisée comme mesure de dernier recours et pour la période la plus courte possible».

La santé mentale, la sécurité et le développement général des enfants étrangers détenus pendant longtemps «dans des conditions dramatiques» dans des camps du nord-est de la Syrie et de l’Irak «sont en jeu», a déclaré Gamba.

«Ils sont exposés à d’autres traumatismes et stigmatisations et sont à risque en raison de leur proximité avec des membres de groupes terroristes désignés», a-t-elle déclaré.

Les enfants ont droit à une nationalité et une identité et ne doivent pas rester apatrides, a souligné Gamba.

Gamba a déclaré que le rapatriement des enfants étrangers devrait être une priorité «dans l’intérêt supérieur de l’enfant» et qu’ils doivent être aidés à se réintégrer et à obtenir une éducation, des soins de santé et un emploi.

«Ils doivent retrouver leur enfance dans un environnement sûr où ils peuvent construire un avenir loin de la violence», a déclaré Gamba. «Ils méritent une chance dans la vie, comme n’importe quel autre enfant.»