Le forum de 75 membres cherche à amener les parties belligérantes de Libye à s’entendre sur un mécanisme qui établirait un gouvernement de transition pour diriger le pays aux élections présidentielles et parlementaires de décembre 2021.

La réunion fait partie des efforts de l’ONU pour mettre fin au chaos qui a englouti la Libye riche en pétrole après le renversement et l’assassinat du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est maintenant divisé d’est en ouest entre deux rivaux. administrations, chacune soutenue par un éventail de milices et de puissances étrangères. Le commandant militaire Khalifa Hifter dirige l’est et le sud, tandis qu’un gouvernement soutenu par l’ONU dans la capitale Tripoli contrôle l’ouest.

Les commentaires de Williams reflètent son exaspération face à l’absence de progrès dans le départ des combattants étrangers et des mercenaires de Libye, qui faisait partie d’un cessez-le-feu signé en octobre.

Le cessez-le-feu avait fixé un délai de trois mois pour que les forces étrangères quittent la Libye. Selon les experts de l’ONU, des milliers – dont des Russes, des Syriens, des Soudanais et des Tchadiens – ont été amenés en Libye par des parties rivales.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devait faire des recommandations au Conseil de sécurité fin novembre sur des propositions visant à surveiller le cessez-le-feu en Libye. Mais il a reporté cela à la fin du mois de décembre, alors que les parties vigilantes discutent toujours des « éléments critiques » pour surveiller le cessez-le-feu, selon une lettre envoyée par Guterres au conseil.

Williams a également condamné des gouvernements étrangers non spécifiés pour «avoir agi en toute impunité» et avoir approfondi le conflit libyen avec des mercenaires et des armes.

Les tensions en Libye se sont encore intensifiées lorsque les forces de Hifter ont lancé une offensive pour prendre Tripoli l’année dernière. Leur campagne s’est effondrée en juin, lorsque les milices soutenant le gouvernement soutenu par l’ONU à Tripoli, avec le soutien de la Turquie, ont pris le dessus, expulsant les forces de Hifter de la périphérie de la capitale et de plusieurs villes de l’ouest de la Libye.

Le côté de Hifter est soutenu par les Émirats arabes unis, la Russie, la Jordanie et l’Égypte, tandis que les forces de Tripoli sont soutenues par le Qatar et la Turquie, un rival acharné de l’Égypte et des Émirats arabes unis dans une bataille régionale plus large pour l’islam politique.

Williams a également mis en garde contre un « effondrement du réseau » imminent en Libye en raison de la corruption et de la mauvaise gestion, ajoutant qu’un investissement de 1 milliard de dollars dans les infrastructures électriques est nécessaire immédiatement car seules 13 des 27 centrales électriques de Libye fonctionnent. .

Elle a déclaré que 1,3 million des plus de 6,8 millions de personnes en Libye devraient avoir besoin d’une aide humanitaire en janvier.

L’écrivain d’Associated Press Edith M. Lederer des Nations Unies était un contributeur.