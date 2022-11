ONU : 2 millions d’enfants du Pakistan touché par les inondations manquent à l’école

Les inondations record – qui, selon les experts, ont été aggravées par le changement climatique – ont tué 1 735 personnes et déplacé 33 millions de personnes à travers le Pakistan, principalement dans les provinces les plus durement touchées du Sindh et du Baloutchistan.

Le chef de l’éducation de l’UNICEF, Robert Jenkins, a rendu visite à certains des survivants des inondations jeudi, et a déclaré plus tard qu’il n’était pas clair quand les enfants qui manquent encore les cours pourraient retourner à l’école.

“Presque du jour au lendemain, des millions d’enfants pakistanais ont perdu des membres de leur famille, leur maison, leur sécurité et leur éducation, dans les circonstances les plus traumatisantes”, a déclaré Jenkins après la visite.

L’UNICEF a établi plus de 500 centres d’apprentissage temporaires dans les districts touchés par les inondations et a fourni un soutien et des fournitures scolaires aux enseignants et aux victimes des inondations.