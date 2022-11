ONU : 2 millions d’enfants du Pakistan touché par les inondations manquent à l’école

ISLAMABAD (AP) – L’agence des Nations Unies pour l’enfance a déclaré jeudi que quelque 2 millions d’enfants dans les régions du Pakistan dévastées par les inondations de cet été n’étaient toujours pas scolarisés.

Le déluge, qui a commencé à la mi-juin, a endommagé ou détruit près de 27 000 bâtiments scolaires, a indiqué l’UNICEF, ajoutant qu’il faudrait probablement des semaines, voire des mois, avant que les eaux de crue ne se calment complètement. Dans certains endroits, seuls les toits des bâtiments scolaires commencent à émerger maintenant, a-t-il déclaré.

Les inondations record – qui, selon les experts, ont été aggravées par le changement climatique – ont tué 1 735 personnes et déplacé 33 millions de personnes à travers le Pakistan, principalement dans les provinces les plus durement touchées du Sindh et du Baloutchistan.

Selon des responsables pakistanais, 647 enfants figuraient parmi les personnes tuées par les inondations.

Le chef de l’éducation de l’UNICEF, Robert Jenkins, a rendu visite à certains des survivants des inondations jeudi, et a déclaré plus tard qu’il n’était pas clair quand les enfants qui manquent encore les cours pourraient retourner à l’école.

“Presque du jour au lendemain, des millions d’enfants pakistanais ont perdu des membres de leur famille, leur maison, leur sécurité et leur éducation, dans les circonstances les plus traumatisantes”, a déclaré Jenkins après la visite.

L’UNICEF a établi plus de 500 centres d’apprentissage temporaires dans les districts touchés par les inondations et a fourni un soutien et des fournitures scolaires aux enseignants et aux victimes des inondations.

Le Pakistan a également demandé à la communauté internationale d’augmenter l’aide aux survivants des inondations dans le pays, désormais menacés par l’hiver à venir.

Mercredi, la Chine a annoncé une aide supplémentaire de 68 millions de dollars au Pakistan, portant l’aide chinoise aux inondations au Pakistan à 150 millions de dollars. L’annonce a été faite lors de la visite du Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif à Pékin.

La Chine a jusqu’à présent été le plus grand contributeur en réponse aux inondations au Pakistan, suivie de Washington, qui a donné 97 millions de dollars d’aide depuis juin. La Banque mondiale a estimé que les inondations ont causé 40 milliards de dollars de dégâts.

Munir Ahmed, Associated Press