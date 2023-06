Ontario Soccer introduit des caméras corporelles pour lutter contre les abus d’arbitres, mais certains disent que le changement de culture commence avec les adultes

Le courant22:41Les arbitres adoptent des caméras corporelles pour faire face aux abus

Adrian Tanjala a été victime de nombreux abus depuis le début de sa carrière d’arbitre de football à 15 ans. Mais rien ne pouvait se comparer à ce que le joueur de 21 ans a dû affronter en 2021, lorsqu’une bagarre a éclaté lors d’un match des moins de 18 ans qu’il refeffait. .

« Je met [my red card] de retour dans ma poche et avant que je puisse me retourner, les deux équipes ont en quelque sorte convergé vers le combat », a-t-il déclaré Le Courant Matt Galloway. « Tout le monde se bat contre tout le monde. Je me fais frapper plusieurs fois. »

« Les parents, ils sont venus des gradins sur le terrain – on pourrait penser qu’ils éloigneraient les enfants du combat. Ils ne font pas ça. Ils participent eux-mêmes au combat. »

La situation étant hors de contrôle, Tanjala a quitté le terrain et s’est dirigé vers sa voiture – mais non sans une foule de joueurs et de parents qui le suivaient, criant des obscénités et le blâmant pour le combat.

Tanjala n’avait alors que 19 ans. Il est maintenant l’arbitre en chef du North Toronto Soccer Club, mais il a déclaré que ces abus l’avaient mis sur le point de quitter la profession.

« J’ai pleuré dans la voiture pendant une heure… une fois que je suis rentré chez moi », a-t-il déclaré. « Ensuite, j’ai envoyé quelques e-mails pour essayer de voir ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons gérer le signalement. Mais c’était très dérangeant. »

Tanjala n’avait alors aucun moyen de gérer l’incident, mais Ontario Soccer lance un nouvel outil qui, espère-t-il, freinera ce comportement à l’avenir. Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre les comportements agressifs et les abus envers les arbitres lors des matchs, Ontario Soccer a annoncé un projet pilote qui verra certains officiels porter des caméras corporelles pendant les matchs.

Le projet est en partenariat avec Reveal Media, qui fournira à Ontario Soccer 50 caméras à utiliser dans les matchs de soccer pour jeunes et pour adultes, à partir de juillet.

« Nous prenons une initiative ici, avec quelques tactiques, pour essayer d’aller au-delà de la signalisation et de l’éducation et commencer à avoir une approche de tolérance zéro à cet égard », a déclaré Johnny Misley, PDG d’Ontario Soccer. Comme ça arrive.

Misley a déclaré que ce sera, espérons-le, un moyen de dissuasion visuelle pour décourager les abus et créer un enregistrement de ce qui se passe.

« C’est un mécanisme de collecte de données pour nous permettre de les enregistrer et de classer ces comportements verbaux et agressifs, afin que nous puissions faire face à notre approche de tolérance zéro et faire face aux sanctions et à la discipline », a-t-il déclaré.

Tanjala dit qu’assurer la responsabilité est important, tout comme présenter les réalités auxquelles les arbitres sont confrontés aux autres membres de la communauté du football. Mais ce n’est qu’une partie de la réponse.

« Je vais être très clair et dire que le principe des body cams [is] tout à fait raisonnable et je suis d’accord avec ça », a-t-il dit. « Mais … c’est peut-être la quatrième étape, la cinquième étape d’une solution plus large, mais nous manquons en quelque sorte les étapes un et deux. »

L’abus « n’a pas sa place ici »

Selon une enquête réalisée en 2017 auprès de 17 000 arbitres américains par la Association nationale des officiels du sport basée aux États-Unis les parents et les entraîneurs sont à l’origine de près de 70 % de tous les problèmes d’esprit sportif en athlétisme.

Tanjala n’est pas surpris par cela. Il a déclaré qu’il recevait régulièrement des abus verbaux et du harcèlement de la part d’adultes, y compris des insultes au sujet de sa vision.

« J’ai été appelé » Four Eyes « par des adultes, et je pense que c’est incroyable », a-t-il déclaré.

« C’est un comportement d’intimidation dans la cour d’école, mais cela vient d’adultes – et surtout, cela vient de parents qui, selon vous, seraient un peu plus empathiques envers les enfants. »

Tracy Vaillancourt, professeure à l’Université d’Ottawa et entraîneure de soccer au niveau provincial, affirme que le chahut des arbitres est monnaie courante dans le sport – et c’est en partie dû au fait que les sports pour les jeunes semblent « plus professionnels qu’ils ne l’ont jamais été ».

« Je pense que nous copions en quelque sorte ce qui se passe au plus haut niveau, et je pense que cela a sa place dans le sport des jeunes, et ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré à Galloway. « L’abus des arbitres, même au plus haut niveau, n’a pas sa place ici. »

« Mais certainement, je pense que les parents et les entraîneurs pensent que cela compte, que le résultat de ces matchs compte, et pourtant ils ne le font vraiment pas à long terme. »

Vaillancourt étudie l’impact sur la santé mentale des abus subis par les arbitres de soccer canadiens. Elle a dit que la violence est « contagieuse », et si elle est acceptée dans un environnement, elle pourrait être acceptée dans un autre environnement.

« Ce n’est pas ainsi que nous pouvons vivre. Nous devons être gentils les uns envers les autres. Nous devons être civils. Nous devons permettre aux gens de faire des erreurs et d’apprendre – et cela ne se produit tout simplement pas. »

Un panneau à Hampton Park en Colombie-Britannique, appelant à des abus contre les arbitres. (Kathryn Marlow/CBC)

Changer la culture

Tanjala a dit qu’il n’avait pas l’impression d’être dans un environnement où il était sûr de faire des erreurs quand il était plus jeune.

« Je n’avais personne pour me soutenir », a-t-il déclaré. « J’étais seul à presque tous les matchs que j’ai joués. »

C’est pourquoi il pense qu’une partie de la réponse à l’arrêt des abus dans le sport est de créer une culture de respect, en appliquant des politiques de tolérance zéro et de l’éducation.

« Comprendre que, oui, nous devons être stricts, et si les individus sont abusifs, oui, nous devons les retirer de ces situations », a-t-il déclaré. « Mais quand nous faisons cela, nous ne pouvons pas simplement leur dire, ‘eh bien, nous vous avons retiré parce que vous êtes abusif.' »

« Nous devons essayer de travailler avec ces personnes, trouver la cause profonde de la raison pour laquelle vous faites cela. »

Adrian Tanjala est arbitre de football junior depuis l’âge de 15 ans. Maintenant âgé de 21 ans, il dit que le projet pilote de caméra corporelle d’Ontario Soccer n’est qu’une partie de la solution. (Vance Abreu/Club de soccer du nord de Toronto)

Pour Vaillancourt, cela commence par les entraîneurs.

« Ce sont des modèles pour les parents, ce sont des modèles pour les joueurs, et ce sont eux qui, je pense, donnent le ton moral à tout le contexte sportif », a-t-elle déclaré. « Donc je pense que si nous nettoyons le comportement des entraîneurs, je pense que nous verrons les spectateurs et les joueurs emboîter le pas. »

Et Vaillancourt dit que le harcèlement des jeunes arbitres devrait être reconnu pour ce qu’il est : « la maltraitance des enfants ».

« Dans le contexte du sport, pour une raison quelconque, cela fait partie du jeu », a-t-elle déclaré. « Mais nous devons changer ce zeitgeist, ce point de vue, car cela cause vraiment du mal. »