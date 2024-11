Ontario Shores intègre des données génomiques au DSE pour personnaliser les doses

Le Centre Ontario Shores pour les sciences de la santé mentale, à Whitby, en Ontario, est le premier organisme de santé mentale au Canada à utiliser régulièrement la pharmacogénomique pour prescrire des médicaments antipsychotiques aux patients hospitalisés atteints de schizophrénie et de troubles schizo-affectifs.

Cette étape importante, franchie en septembre, a été rendue possible grâce à l’acquisition par Ontario Shores de la solution Expanse Genomics de MEDITECH, qui introduit des données génétiques discrètes dans le dossier de santé électronique (DSE) Expanse de MEDITECH.

« La pharmacothérapie antipsychotique est souvent un processus d’essais et d’erreurs », a déclaré le Dr Phil Klassen, vice-président des affaires médicales et de la recherche d’Ontario Shores. « Bien que les psychiatres disposent de certains conseils basés sur la recherche, l’expérience clinique et les antécédents personnels et familiaux du patient, sans données génétiques, leur capacité à adapter les choix de médicaments aux besoins uniques d’un individu est limitée. »

L’efficacité d’un médicament antipsychotique et le risque d’effets secondaires peuvent dépendre du profil génétique du patient et de la vitesse à laquelle il métabolise un médicament. Les tests génétiques fournissent aux psychiatres d’Ontario Shores des conseils sur la prescription et la posologie en fonction de la constitution génétique d’un patient et de son métabolisme lent ou rapide.

Sans ces informations, cela peut prendre des semaines, voire des mois, pour savoir si un médicament ou une posologie est efficace, ce qui pourrait suggérer que les patients ne répondent pas à un médicament particulier. Pendant cette période, les patients peuvent se voir prescrire différents médicaments et différentes doses, sur une base d’essais et d’erreurs. Grâce à la pharmacogénomique, les psychiatres sont plus susceptibles de prescrire le bon médicament et la bonne dose du premier coup.

« C’est important parce que la schizophrénie et les troubles schizo-affectifs sont responsables de 50 pour cent de toutes les journées au lit en santé mentale », a déclaré le Dr Klassen. « Administrer le bon médicament et la bonne dose », a-t-il ajouté, « peut améliorer l’expérience d’un patient et potentiellement raccourcir sa durée de séjour ».

« À ma connaissance, personne dans le domaine de la santé mentale au Canada n’utilise systématiquement la pharmacogénomique. Bien que des tests puissent être commandés, il y a un coût à payer. Parfois, un médecin aurait pu payer pour un test génétique s’il était particulièrement préoccupé par le sort d’un patient. Ce sera la première fois que tous les patients atteints de ces pathologies se verront proposer des tests pharmacogénomiques.

Ontario Shores est en mesure de commander des tests auprès de Dynacare directement à partir de la solution Expanse Genomics.

« Il est important de noter que les tests génétiques que nous ordonnons ne permettent pas de diagnostiquer les maladies d’origine génétique », a déclaré le Dr Klassen. « Les tests génétiques que nous effectuons examinent uniquement le profil génétique d’un patient en relation avec le métabolisme des médicaments. »

Les rapports sur les tests génétiques sont traditionnellement disponibles sous forme de fichiers PDF allant jusqu’à 50 pages, difficiles d’accès, a déclaré Jennifer Ford, responsable de la stratégie clinique et de la génomique de MEDITECH.

MEDITECH, cependant, introduit les données génétiques discrètes dans le DSE afin qu’elles soient facilement accessibles. Il est également lié aux lignes directrices de pratique clinique du Clinical Pharmacogenomics Implementation Consortium (CPIC) et du Dutch Pharmacogenomics Working Group via la base de données de médicaments de First Databank pour générer des alertes si un médecin prescrit un médicament ou une dose qui ne correspond pas au profil génétique du patient.

« Il est important d’avoir des données distinctes dans le DSE, car il est difficile de mettre à jour un fichier PDF avec de nouvelles informations sur un gène ou un médicament », a déclaré le Dr Klassen. « De plus, vous avez besoin de ces données pour effectuer des recherches appropriées. La recherche à partir de fichiers PDF est fastidieuse ; vous devrez embaucher quelqu’un pour les passer au crible manuellement. Avec des données discrètes dans un DSE, vous pouvez les charger et vous mettre au travail immédiatement.

Bien que les tests génétiques de routine soient actuellement effectués uniquement chez les patients hospitalisés atteints de schizophrénie et de troubles schizo-affectifs, le Dr Klassen s’attend à voir une expansion des tests chez les patients souffrant d’autres pathologies et potentiellement également chez les patients ambulatoires.

Les prochaines étapes pour faire progresser l’utilisation de la pharmacogénomique seront guidées par la recherche rendue possible grâce à la récente nomination du Dr Daniel Mueller par Ontario Shores et l’Université de Toronto en tant que titulaire d’une chaire conjointe en médecine de précision.

Expanse Genomics est en développement depuis près d’une décennie et est utilisé par les premiers utilisateurs aux États-Unis depuis plusieurs années, note Ford. Pour l’un des cas d’utilisation les plus prometteurs, l’oncologie, la solution permet également de réaliser des essais cliniques et des thérapies alternatives.

« Avec la génétique spécifique du cancer d’un patient, son risque héréditaire et toutes les informations démographiques et autres contenues dans le DSE, Expanse Genomics est capable de rechercher des bases de données d’essais cliniques et de trouver une correspondance », a déclaré Ford. « Et si une nouvelle thérapie qui pourrait être meilleure pour le patient arrive sur le marché, nous pouvons immédiatement l’y associer grâce à toutes les informations contenues dans le DSE. »

Les témoignages des premiers utilisateurs indiquent que les cliniciens peuvent gagner beaucoup de temps en commandant des tests génétiques et en préparant les patients aux rendez-vous, car toutes les informations génétiques et démographiques pertinentes sont si facilement accessibles.