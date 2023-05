Ontario, Bell ne dira pas combien d’argent il a gagné grâce aux appels téléphoniques des détenus

Ni Bell Canada ni le gouvernement de l’Ontario ne diront combien d’argent ils ont gagné grâce à un système téléphonique de prison qui facturait ce que les avocats décrivent comme des tarifs «exorbitants» pour les appels des détenus sur huit ans.

Bell a exploité le système de gestion téléphonique des délinquants de 2013 à 2021 – qui permettait aux détenus de ne passer que des appels à frais virés – à un tarif forfaitaire de 1 $ pour les appels locaux, mais environ 1 $ la minute plus des frais de connexion de 2,50 $ pour les appels interurbains, selon un décision récente de la Cour d’appel.

Les taux étaient quatre fois plus élevés que ceux facturés aux détenus dans d’autres provinces, a constaté un juge d’un tribunal inférieur. Le nouveau système téléphonique maintenant en place sous une autre compagnie comprend des tarifs interurbains de quelques cents la minute.

De plus, la province a prélevé une commission sur l’argent que Bell a tiré de ces appels – qui, selon le tribunal, s’élevaient à environ 15 000 par jour.

Le gouvernement a refusé de fournir le montant perçu ou d’expliquer pourquoi il a perçu une commission, en réponse aux questions de La Presse canadienne.

Mais une demande de propositions pour le système téléphonique, lancée en 2012 sous le gouvernement libéral de l’époque, demandait aux promoteurs d’inclure un taux de commission mensuel d’« au moins 25 % des revenus bruts ».

« Cela me donne mal au ventre », a déclaré l’ancienne détenue Vanessa Fareau à propos des bénéfices générés par les appels téléphoniques.

« La plupart des gens appellent leurs proches… Leurs proches n’ont pas commis de crime. Vous voyez ce que je veux dire ? «

Fareau a été incarcérée à quelques reprises au centre de détention d’Ottawa-Carleton – en grande partie, dit-elle, en détention provisoire ou pour des manquements à la probation – et a dû passer des appels pour organiser la garde d’enfants et rester en contact avec ses enfants. Elle allègue que ses appels étaient assujettis aux tarifs d’interurbain puisqu’elle habite du côté québécois de la région de la capitale nationale.

La plupart des personnes en détention provisoire

Fareau est l’un des deux représentants des demandeurs dans un recours collectif proposé contre Bell et la province. L’autre est Ransome Capay, le père d’Adam Capay, un Autochtone détenu à l’isolement dans les prisons du nord de l’Ontario pendant plus de quatre ans.

Capay parlait fréquemment avec son fils alors qu’il était en isolement, les frais des appels à frais virés entraînant des factures de téléphone entre 250 et 500 dollars, soit plus de 1 000 dollars, a-t-il écrit dans un affidavit.

« Je vis dans la réserve du lac Seul et mon fils était détenu à Kenora et Thunder Bay », a écrit Capay. « Les appels téléphoniques étaient le seul moyen de maintenir un contact de base avec mon fils pendant les 4,5 ans où il a été détenu à l’isolement. »

Selon un rapport du vérificateur général de 2019, plus de 70 % des personnes dans les établissements correctionnels de l’Ontario sont en détention provisoire – accusées mais non reconnues coupables d’un crime, en attente d’une libération sous caution ou d’un procès.

« Les lignes téléphoniques sont une bouée de sauvetage », déclare l’avocat

La récente décision de la Cour d’appel sur le recours collectif proposé a suspendu temporairement l’affaire. Selon la décision, l’affaire devrait plutôt être portée devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour évaluer « le caractère raisonnable des tarifs ».

Si le CRTC décide qu’il n’a pas compétence, l’affaire pourrait retourner devant les tribunaux, ont décidé les juges.

L’avocat David Sterns a déclaré que lui et son équipe poursuivraient l’affaire jusqu’au bout, quel que soit le lieu.

« Vous ne pouvez pas amener les membres de la famille à, dans un sens, subventionner le gouvernement parce qu’ils ont des proches qui sont incarcérés », a-t-il déclaré dans une interview.

« Les lignes téléphoniques sont une bouée de sauvetage pour la santé mentale des prisonniers. Vous ne pouvez pas apporter un téléphone portable dans une prison, et donc la seule façon de parler à votre famille et à vos proches est d’utiliser le système Bell, et Bell pourrait facturez-leur effectivement ce qu’ils veulent leur facturer et ils auraient toujours une demande, car lorsque vous êtes désespéré, vous payez ce que vous avez à payer. »

Réclamations non encore prouvées devant les tribunaux

Le recours collectif proposé demande plus de 150 millions de dollars en dommages-intérêts et une restitution égale à l’argent payé par les personnes concernées.

« Pour maintenir le contact téléphonique avec la famille et le monde extérieur, les prisonniers n’avaient qu’une option, et une seule option : collecter les appels vers les lignes fixes à des prix exorbitants et déraisonnables extraits de quiconque acceptait les appels ou les payait d’une autre manière », affirment les avocats dans le communiqué. de réclamation.

Les allégations n’ont pas été prouvées devant les tribunaux. Bell Canada a en grande partie adressé toutes les questions concernant le système téléphonique et le procès qui en a résulté à la province.

« Le gouvernement provincial établit les conditions de service du système d’appel fourni dans les établissements correctionnels de l’Ontario », a écrit un porte-parole dans un communiqué.

Fareau dit qu’elle se hérisse chaque fois qu’elle voit la campagne de santé mentale Bell Cause pour la cause.

« Les personnes incarcérées sont au plus bas de leur santé mentale, au plus bas, et vous en profitez en les faisant surcharger, elles ou leurs proches, pour des appels à frais virés sur des appels téléphoniques qui ne fonctionnent même pas, ne fonctionnent pas correctement, », a-t-elle déclaré, décrivant parfois un service inégal ou de mauvaise qualité.

« Ils devraient avoir honte. »

Vers mai 2020, le système téléphonique a été modifié pour permettre aux détenus de passer des appels prépayés, au lieu de simplement les percevoir, ce qui, selon les avocats, montre que Bell et le gouvernement avaient la capacité de le faire depuis 2013.

Le solliciteur général Michael Kerzner a écrit dans un communiqué que la mise à jour du système téléphonique, y compris les nouveaux tarifs plus bas, fait partie de la modernisation du système judiciaire.

« La communication téléphonique entre les détenus et leurs familles est importante pour leur bien-être général et leur réintégration éventuelle dans nos communautés, et ces changements contribueront à faire exactement cela », a-t-il écrit.