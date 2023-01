Ont. une fille fait des progrès “fantastiques” après le premier traitement mondial de l’autisme

Un père ontarien dit que sa fille atteinte de troubles du spectre autistique fait des progrès «fantastiques» deux ans après avoir commencé un premier traitement mondial consistant à envoyer des signaux électriques à son cerveau.

Ellie Tomljanovic, neuf ans, de Barrie, en Ontario. avait lutté contre des comportements d’automutilation graves et dangereux. Mais en décembre 2020, elle est devenue la première patiente à s’inscrire à une étude pour voir si la stimulation cérébrale profonde pouvait l’aider à contrôler ses tendances autodestructrices – une thérapie qui s’est avérée être un succès retentissant.

“Je ne peux pas mettre de mots sur ce que c’est pour nous de savoir qu’elle sait ce qui se passe”, a déclaré le père Jason Tomljanovic dans une interview avec Your Morning de CTV vendredi. “C’est tout simplement incroyable de voir à quel point elle s’est améliorée au cours des six derniers mois.

Tomljanovic a déclaré que l’un des plus grands changements était sa capacité à exprimer ses émotions ainsi qu’à communiquer avec ses parents.

“Tant de choses ont changé pour nous. Elle nous fait savoir maintenant ce dont elle a besoin. Par exemple, si elle a faim, elle viendra dans la cuisine… elle ouvrira le réfrigérateur et elle choisira les fruits qu’elle veut ou des muffins – — sa préférée. C’est tout simplement irréel”, a-t-il déclaré.

Les parents d’Ellie passaient jusqu’à 10 heures par jour à essayer de l’empêcher de se blesser, à la retenir et même à se tourner vers des sédatifs et des antipsychotiques. Maintenant, ils peuvent passer du temps à faire de la randonnée et à nager avec leur fille.

“Nous pouvons l’emmener en randonnée. Nous avons une piscine cette année pour Ellie et elle y est restée tout l’été. Elle adore aller à la piscine et cela a ouvert nos vies et plus de choses qu’elle pouvons faire et que nous pouvons faire », a déclaré Tomljanovic.

Le traitement fonctionne en envoyant un petit courant électrique pour remplacer les circuits ou les régions du cerveau qui, selon les médecins, ne fonctionnent pas correctement. Les médecins ont dû implanter deux électrodes dans son cerveau, connectées à des fils sous la peau à une batterie. En octobre, sa batterie a été remplacée par une batterie rechargeable qui s’attache à un gilet sur mesure fabriqué par une couturière locale.

“C’était un peu de travail en cours”, a déclaré Tomljanovic. “Il lui a fallu environ un mois pour s’habituer à enfiler le gilet. Mais maintenant, tous les jours, elle n’a aucun problème à l’enfiler. Elle sait à quelle heure ça doit durer et ça marche à merveille.”

Au cours de l’année à venir, Tomljanovic dit qu’il a très hâte de retourner à la piscine avec Ellie alors que le temps se réchauffe.

“Vous la voyez sourire et sauter partout et c’est juste irréel à quel point elle aime l’eau, et j’ai hâte d’y être.”



Avec des fichiers du correspondant médical de CTV National News, Avis Favaro