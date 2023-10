Ont-ils été tués ou enlevés ? Pour certaines familles en Israël, la réponse n’est ni

Leur frustration est évidente dans des endroits comme Tel Aviv, où des affiches de personnes disparues ont été affichées sur les murs du gouvernement israélien et du centre militaire lors d’une manifestation samedi.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré lundi que 199 familles avaient été informées que leurs proches figuraient parmi les personnes enlevées, contre 155 un jour plus tôt. Netanyahu a rencontré certains de ces proches dimanche, après que les familles ont exprimé leur frustration face à ce qu’elles ont qualifié de manque de communication de la part de son gouvernement.

Les responsables israéliens affirment qu’ils s’efforcent également d’identifier tous les morts, dont certains ont été blessés au point d’être méconnaissables. Lundi, 1 400 personnes avaient été tuées et 3 500 blessées en Israël, tandis que plus de 2 750 personnes avaient été tuées et 9 700 blessées à Gaza.

Lundi, Fishbien a déclaré avoir appris que le petit ami de sa sœur avait été retrouvé mort. Il a déclaré qu’il n’avait pas perdu espoir pour sa sœur, même si on ne sait pas exactement où elle se situe dans les chiffres officiels.

Liel Fishbien, 25 ans, et sa sœur Tchelet Fishbien, 18 ans, avec d’autres membres de la famille. Liel Fishbien

Bien qu’il comprenne les difficultés qu’il y a à apporter de la clarté « d’un point de vue bureaucratique et formel », a déclaré Fishbien, le manque de certitude pour des familles comme la sienne n’est « pas juste ».

Invité à préciser qui est inclus dans le décompte officiel des enlèvements et combien de personnes sont portées disparues mais dont l’enlèvement n’a pas été confirmé, un porte-parole de Tsahal a refusé de commenter lundi. Le service de presse du gouvernement israélien n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires envoyées dimanche soir et lundi matin.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré dimanche des proches de personnes prises en otage par le Hamas. Kobi Gideon / Bureau de presse du gouvernement

‘Ils l’ont fait‘s’évaporer‘

Jonathan Dekel-Chen — dont le fils Sagui Dekel-Chen, 35 ans, père de deux enfants et également citoyen américain, est porté disparu depuis le 7 octobre — a déclaré qu’il ne se souciait pas du nombre officiel de personnes prises en otage. sont ou comment ils sont déterminés.

« Quoi que dise ou ne dise pas le gouvernement israélien, je sais que mon fils, comme des dizaines d’autres personnes de mon kibboutz, a été pris en otage par le Hamas », a-t-il déclaré. « Il n’y a absolument aucun doute dans mon esprit. »

Sagui Dekel-Chen, 35 ans, est toujours porté disparu. Avec l’aimable autorisation de Jonathan Dekel-Chen

Le kibboutz de Dekel-Chen, dans le sud d’Israël, Nir Oz, a été le théâtre d’un massacre brutal perpétré par des terroristes du Hamas, qui ont assassiné ou enlevé de nombreux habitants. Mais le corps de son fils et celui des autres n’ont pas été retrouvés.

« Ils ne se sont pas évaporés », a-t-il déclaré. « Ils sont détenus par le Hamas. »

Dekel-Chen faisait partie des membres de la famille d’Américains soupçonnés d’être retenus en otage qui se sont entretenus avec le président Joe Biden lors d’un appel vidéo la semaine dernière. Biden a déclaré qu’il ferait « tout son possible pour rendre tous les Américains disparus à leurs familles » et que les responsables américains travaillaient « 24 heures sur 24 » pour tenter d’obtenir la libération des Américains retenus en otages.

Il n’y a eu aucune mise à jour sur le cas de son fils lors de l’appel, a déclaré Dekel-Chen, et il n’a reçu aucune mise à jour de la part du gouvernement israélien.

Ido Nagar espère toujours que sa femme, Céline Ben David Nagar, 32 ans, est en vie. Elle a disparu le 7 octobre après avoir conduit dans le sud d’Israël depuis son domicile à Holon, juste au sud de Tel Aviv, et sa voiture a été retrouvée avec des impacts de balles, des vitres brisées et du sang à l’extérieur.

Lorsqu’on lui a demandé si les responsables israéliens considéraient qu’elle avait été prise en otage, Ido Nagar, 33 ans, a déclaré lundi après-midi qu’il attendait toujours une mise à jour.

« Ils ne peuvent pas encore le dire », a-t-il déclaré. « Ils ne savent pas. »