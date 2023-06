La star de l’équipe indienne de cricket Virat Kohli et Anushka Sharma, acteur de renom et épouse du joueur de cricket, ont récemment assisté à la finale de la FA Cup entre Manchester City et Manchester United au stade de Wembley. Les deux pourraient être vus absorbés par le jeu et ont ensuite partagé leurs expériences. Ils ont été interrogés sur leurs expériences et Anushka a déclaré: « C’est la première fois que je viens dans un stade pour regarder Man City. J’ai déjà assisté à un autre match. Et comme le dit Virat, j’ai le droit de me vanter. J’ai été à un El Clasico. J’ai été comme dans les grands matchs », a déclaré Anushka.

De son côté, Virat s’est dit impressionné par l’ambiance. « J’ai joué dans de nombreux endroits. Je pense que l’atmosphère de chaque match de football est la même que celle des premiers matchs de cricket. »

Regardez qui nous a rejoint pour le #FACup final! @imVkohli et @AnushkaSharma nous encourageaient à Wembley ce week-end pic.twitter.com/bh70mEIux0 – Manchester City (@ManCity) 5 juin 2023

Manchester City est à un match d’un triplé historique après qu’Ilkay Gundogan a marqué deux fois pour battre Manchester United 2-1 lors de la finale de la FA Cup samedi. Les hommes de Pep Guardiola ont réalisé un doublé national à Wembley et peuvent devenir la deuxième équipe, après United en 1998/99, à remporter la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions au cours de la même saison s’ils battent l’Inter Milan pour devenir champions d’Europe pour le première fois le 10 juin. Gundogan a marqué le but le plus rapide de l’histoire de la finale de la FA Cup après seulement 12 secondes. United a égalisé à la 33e minute grâce au penalty de Bruno Fernandes après que Jack Grealish ait été sévèrement pénalisé pour le handball.

Mais le capitaine de City, dans ce qui pourrait être son dernier match pour le club sur le sol anglais avec son contrat expirant à la fin de la saison, a renvoyé le vainqueur six minutes après le début de la seconde période.

« Tout le monde sait que la FA Cup est la plus belle compétition nationale de clubs au monde, donc remporter à nouveau ce trophée et réaliser le doublé est incroyable pour nous », a déclaré Gundogan.

« Nous avons une chance de faire quelque chose de spécial et de remporter le triplé et nous ne voulons pas laisser passer cette opportunité. »

Avec entrées AFP