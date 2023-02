Ons Jabeur se retire des événements WTA à Doha et à Dubaï pour subir une chirurgie mineure

Le numéro trois mondial Ons Jabeur s’est retiré des tournois WTA à Doha et à Dubaï plus tard ce mois-ci après avoir opté pour une intervention chirurgicale mineure, a déclaré mercredi le joueur de 28 ans.

« Afin de prendre soin de ma situation de santé. Mon équipe médicale a décidé que je devais subir une intervention chirurgicale mineure pour pouvoir être de retour sur les courts et bien performer”, a déclaré Jabeur, finaliste de Wimbledon et de l’US Open l’an dernier, sur Instagram.

Elle n’a donné aucun détail sur l’opération ni pourquoi elle était nécessaire.

«Je vais devoir prendre ma retraite de Doha et de Dubaï et cela me brise le cœur. Je voudrais dire désolé à tous les fans du Moyen-Orient qui ont attendu cette réunion. Je promets que je reviendrai vers vous plus fort et en bonne santé.”

L’Open du Qatar devait se tenir du 13 au 18 février, les championnats hors taxes de Dubaï se déroulant la semaine prochaine.

Jabeur s’est retiré du deuxième tour de l’Open d’Australie le mois dernier après une défaite 6-1, 5-7, 6-1 contre l’ancienne finaliste de l’Open de France Marketa Vondrousova et s’est effondré en larmes après avoir quitté le terrain.

