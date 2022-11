Ons Jabeur revient d’un set pour battre Jessica Pegula

Ons Jabeur est revenu pour vaincre Jessica Pegula 1-6, 6-3, 6-3 lors d’un match passionnant lors de la finale de la WTA jeudi.

A LIRE AUSSI | Rafael Nadal stupéfait par Paul lors du match d’ouverture du Masters de Paris

Jabeur est revenu pour vaincre Pegula et cette victoire aura probablement des ramifications plus importantes pour le Tunisien. Auparavant, elle avait perdu sept des huit derniers matchs contre des joueuses du Top 10. C’est le genre de victoire qu’elle peut utiliser pour conserver sa place parmi l’élite du tennis féminin.

Les quatre vainqueurs en simple des deux premiers jours étaient les quatre joueurs qui avaient déjà joué dans le championnat de fin d’année. Une coïncidence? Peut-être pas.

Basé uniquement sur les têtes de série, trois des quatre matches ont été bouleversés, alors que les débutantes n ° 2 Ons Jabeur, n ° 3 Jessica Pegula et n ° 4 Coco Gauff ont été battues, respectivement, par Aryna Sabalenka, Maria Sakkari et Caroline Garcia.

Le match de mercredi entre Jabeur et Pegula – deux joueurs de 28 ans qui terminent la saison de leur vie – a été l’occasion de démontrer leur progression face au format du tournoi à la ronde et à la pression de l’événement de fin d’année.

“Après le premier set, elle jouait très bien et très vite”, a déclaré Jabeur sur le plateau de Tennis Channel. «Les balles étaient dures, très basses, je sais qu’elle aime jouer les balles comme ça. Et il fallait juste que je trouve ce déclic pour juste changer de rythme et imposer mon jeu. »

Pour Pegula, ce fut une nouvelle déception face à une joueuse du Top 5, sa neuvième défaite consécutive (0-7 en 2022) et sa fiche en carrière est de 2-13.

“Ce n’est jamais facile de jouer Jess”, a déclaré Jabeur lors de son entretien sur le terrain. “Elle joue super vite, et c’était super vite depuis le début. Je devais trouver mon rythme.

Bien que Jabeur soit nouvelle aux championnats de fin d’année WTA, elle a une certaine expérience du tournoi à la ronde.

“J’ai joué le Championnat arabe et le Championnat d’Afrique”, a-t-elle déclaré avant le début du tournoi. « Et une année, nous avons joué la Coupe du monde chez les moins de 14 ans.

“Alors oui, pour moi, la seule chose que je devrais faire est de gagner chaque match, donc je n’ai rien à calculer.”

Alors que Jabeur est bien vivante et envisage déjà son match de vendredi contre Sakkari, Pegula a réussi à éviter l’élimination.

Pour Jabeur, la défaite face à Sabalenka lundi a été choquante.

“Honnêtement, c’était très difficile”, a déclaré Jabeur. « Parce que j’ai l’habitude d’être déprimé pendant les deux prochains jours quand je perds. Je n’avais pas beaucoup de temps. C’était très difficile de dormir le premier jour pour être honnête avec vous.

https://www.youtube.com/watch?v=F430SPvLatU” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Le chiffre d’affaires lors des finales WTA ces deux dernières années ont été remarquables. Il y a un an, six des huit participants étaient des recrues. Swiatek, Sabalenka et Sakkari sont les trois seuls répéteurs de cet événement à Guadalajara, Garcia reprenant son apparition en 2017 à Singapour. Pour la quatrième fois seulement de l’histoire, aucun des deux finalistes de l’année précédente ne s’est qualifié, Garbine Muguruza et Anett Kontaveit.

Muguruza, en fait, a terminé No.49 dans la course, tandis que Kontaveit était dans le poursuivre jusqu’au bout au n ° 16. Les trois autres qualifiées de Guadalajara qui ont échoué : Paula Badosa (13 dans la Course), Barbora Krejcikova (N°22) et Karolina Pliskova (N°30).

“Mon premier match, c’était un quelques points, quelques occasions qui manquaient », a déclaré Jabeur lors de sa conférence de presse d’après-match. “Et j’ai l’impression que tout ce tournoi consiste à savoir qui va saisir ces points pour pouvoir gagner.

“Parce qu’on ne sait jamais. J’ai perdu mon premier match, et maintenant je suis de retour dans le match. Encore un match à jouer. C’est délicat et tout le monde essaie de se donner à 100 %. Vous n’avez pas beaucoup d’opportunités, vous devez donc vraiment vous concentrer. »

Lire tous les Dernières nouvelles sportives ici