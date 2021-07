Ons Jabeur : le pionnier, l’artiste et le chasseur du Grand Chelem de Wimbledon se préparent pour le thriller d’Iga Swiatek | Actualités Tennis

Le Tunisien Ons Jabeur a conquis le cœur du public de Wimbledon. (Photo AP/Kirsty Wigglesworth)

Ons Jabeur ne respecte peut-être pas les conventions sur le terrain, mais avec sa sélection de coups brodés avec flair, elle espère pouvoir ouvrir la voie à une nouvelle convention dans laquelle davantage de femmes africaines gravissent les échelons du tennis.

Une concoction de cœur et de charisme sera toujours récompensée par l’appréciation de la foule de Wimbledon, dont la Tunisienne a gagné en abondance au cours de la semaine dernière après avoir ébloui avec son génie du drop-shot, ses coups droits puissants, sa ruse et son gros grain.

La tête de série n ° 21 portera désormais sa touche de plume dans une rencontre avec la championne de Roland-Garros 2020, Iga Swiatek, en tant que première femme arabe à atteindre le quatrième tour du All England Club.

Aucune autre joueuse n’a remporté plus de matchs qu’elle et Aryna Sabalenka avec 32 chacune jusqu’à présent sur le circuit WTA 2021, Jabeur est récemment devenue la première femme arabe à remporter un titre en battant Daria Kasatkina en finale du Birmingham Classic de juin pour poursuivre son exploit en tant que premier joueur arabe à remporter un Grand Chelem junior depuis 1964 à Roland Garros en 2011.

À chaque triomphe, le jeune homme de 26 ans ouvre un peu plus la porte à un groupe démographique avec des histoires de réussite limitées dont s’inspirer. Son expertise n’a jamais été remise en question, mais peut-être que maintenant Jabeur commence à se manifester et à croire à une mentalité gagnante en Grand Chelem.

Ons Jabeur pourra-t-elle poursuivre sa magnifique course à Wimbledon ? (PA)

« Ons, je dirais, est l’une de mes personnes préférées en tournée, honnêtement, elle ne fait que briser les barrières », a déclaré Venus Williams avant leur match de deuxième tour.

« Vous allez voir toute une autre génération de femmes d’Afrique du Nord entrer dans le tennis. Tout lui sera dû. »

Cela en disait long sur l’attrait du style enchanteur de Jabeur lorsqu’elle a conquis une foule naturellement lourde de Vénus sur le point de battre 7-5 6-0, 41 ans, une pionnière moderne surmontant une femme qui a contribué à transformer le paysage sportif .

Négociant un service Williams, elle a conjuré un superbe coup de revers tranché avec presque assez de backspin pour le ramener au-dessus du filet, l’entraîneur Issam Jellali est désormais bien à l’écoute de l’importance d’accommoder et de cultiver plutôt que de supprimer la créativité de son joueur.

À seulement deux matchs de sa victoire de 5-7 6-3 6-2 au troisième tour contre la championne de Wimbledon 2017, Garbine Muguruza, elle a fait preuve d’une couverture et d’une improvisation phénoménales en remaniant ses pieds à la tentative de tir de l’Espagnole, en se précipitant vers la droite et en étirant sa raquette pour guider à la maison un superbe gagnant autour du poteau.

Puis servant pour le set à 5-3, Jabeur s’est retrouvée à 0-40 avant de répondre avec insistance avec 16 points consécutifs pour égaliser le match et se mettre aux commandes du décideur.

Elle est une défenseure du tennis traditionnel qui résiste à l’épreuve du temps.

L’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, est venu avec de bonnes intentions l’été dernier en lançant UTS, un format de jeu court innovant et intrigant conçu pour renforcer l’attrait du tennis pour les fans nouveaux et plus jeunes.

Mais avec l’étendue et le talent artistique de joueurs comme Jabeur, le sport tel que la plupart le connaissent peut encore continuer à ravir.

« Elle est délicate, car elle a un bon toucher », a déclaré l’adversaire à venir Swiatek. « Elle l’utilise très intelligemment sur l’herbe. Elle peut jouer des slices, elle peut jouer des balles plates, elle peut jouer des top spins. Elle a comme un large éventail d’options. »

C’est aussi les petites choses. Comme les gardiens avec ses pieds entre les points, le coup droit ridicule de saut de brochet derrière le dos qu’elle a joué sur une balle morte contre Muguruza, la réaction attachante « oh mon dieu » à un tweet du héros de l’enfance Andy Roddick après sa victoire en Birmingham, le volume non traditionnel des drop-shots, les slices net-skimming. À côté de la poursuite de l’argenterie, elle s’amuse et veut que le reste d’entre nous s’amuse.

Jabeur présente son sac à malice contre Muguruza (Photo de Julian Finney/Getty Images)

En même temps, elle est plus que disposée à embrasser le travail de mener le combat pour les autres. Cette pression et cette responsabilité ont peut-être été mises en évidence contre Muguruza lorsqu’elle s’est retirée au fond du terrain pour vomir face à la balle de match. Quelques points à recomposer plus tard et elle avait remporté une victoire célèbre.

Jabeur l’a décrit comme le meilleur jour de sa carrière à ce jour.

« Cela signifie beaucoup », a-t-elle déclaré. « Surtout tant d’Arabes me regardent et me soutiennent. J’ai reçu beaucoup de messages de différentes personnes. C’est incroyable. Mais je ne veux pas que le voyage s’arrête ici. Je veux qu’il continue.

« Je veux dire, j’espère que quiconque regarde, j’espère que tant de jeunes gens regardent et je peux les inspirer. J’espère qu’un jour je pourrais jouer avec beaucoup de joueurs à côté de moi. »

Plus tôt dans la semaine, Jabeur a exprimé son désir de voir un jour des groupes de femmes comme la Tunisie, l’Égypte et le Maroc concourir comme on le voit avec des pays comme la France, l’Amérique, l’Australie, etc., admettant qu’il n’est « pas facile » de être le seul arabe en tournée.

En 2017, elle est devenue la deuxième femme arabe et la première en 15 ans à entrer dans le top 100 mondial et est depuis devenue la joueuse arabe la mieux classée de l’histoire de la WTA. D’autres suivront à cause d’elle.

Avant Jabeur, la tunisienne Selima Sfar avait été la seule femme arabe à se classer dans le top 100, atteignant un sommet en carrière de 75 en 2001 et apparaissant au deuxième tour de trois des quatre tournois du Grand Chelem ainsi qu’aux Jeux olympiques le deux reprises.

Jabeur, quant à elle, a noté comment elle avait été en contact avec l’ancien joueur marocain Hicham Arazi, qui a culminé au numéro 22 mondial en 2001 et a terminé sa carrière avec un titre ATP et quatre apparitions en quart de finale du Grand Chelem.

« C’est intéressant, parce que je ne regarde vraiment pas beaucoup le tennis même avant quand j’étais jeune, vous savez », a-t-elle déclaré. « Je pense que mon mari a regardé plus que moi, et il était plus obsédé par Roland Garros que moi, et le tennis.

« Je pense que j’ai grandi avec un objectif dans ma tête pour vraiment être l’un des bons joueurs. C’était comme très, très personnel pour moi. Bien sûr, je connais Selima, je connais le Marocain, mais je n’avais pas une chance de les voir jouer. C’est marrant parce que tout le monde me compare à Hicham Arazi, qui en fait je lui parle et il est très gentil et il m’a donné beaucoup de conseils.

« Je veux dire, c’est un honneur pour moi. Ils m’ont vraiment inspiré, et j’essaie de faire la même chose ici. »

Jabeur célèbre sa victoire épique contre Muguruza. (Photo AP/Kirsty Wigglesworth)

Se dresse sur son chemin une Swiatek jusqu’à présent endémique qui est à peine sortie de la première vitesse tout en perdant seulement cinq matchs au cours de ses deux et trois tours, le dernier étant une victoire 6-1 6-0 sur Irina-Camelia Begu en à peine 55 minutes.

Le pôle est livré avec un pedigree croissant du Grand Chelem ayant atteint la deuxième semaine dans six des 10 tournois majeurs auxquels elle a participé. Mais à Jabeur, elle fait face à un obstacle astucieux et déterminé qui a fait preuve d’une résistance mentale sévère pour repousser une riposte de Muguruza à la fin du troisième set.

Tout en remerciant la foule du court central pour l’atmosphère du troisième tour, Jabeur s’est efforcée de rassurer que ses sentiments étaient authentiques et non un stratagème pour conserver leur soutien lundi.

Mais elle n’a pas à se soucier d’une foule de Wimbledon qui est tombée amoureuse d’elle.

