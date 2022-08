Ons Jabeur et Paula Badosa avancent à San José

La finaliste de Wimbledon Ons Jabeur a ouvert sa campagne Mubadala Silicon Valley Classic avec une victoire 7-5, 6-1 contre Madison Keys jeudi.

Tête de série n°3, Jabeur affrontera désormais Veronika Kudermetova ou Claire Liu en quarts de finale vendredi.

Jouant dans son premier tournoi depuis Wimbledon, Jabeur a secoué la rouille précoce pour remporter sa deuxième victoire sur Keys. Après avoir brisé le premier match et construit une avance de 2-0, Jabeur s’est retrouvée à 3-5 alors que Keys, championne en 2017, a trouvé sa gamme.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Jabeur a répondu en remportant 10 des 11 matchs suivants pour clôturer une victoire de 82 minutes.

“Je suis reconnaissant d’avoir joué la nuit car c’est plus lent et cela m’aide un peu avec les conditions”, a déclaré Jabeur sur le court après la victoire.

“Je sais qu’elle joue vite le ballon. Mais grand respect pour elle. C’est une grande joueuse. Je savais que ça allait être un match difficile pour moi. J’ai juste essayé de rester bas et de frapper la balle autant que possible. Fais-lui jouer une autre balle et à la fin, je me sentais beaucoup mieux.

Jabeur a terminé le match avec 7 vainqueurs pour 12 fautes directes, tandis que Keys a frappé 8 vainqueurs pour 22 fautes directes. Plus particulièrement, Keys n’a pas été en mesure de tirer son service tant vanté devant la n ° 5 mondiale. L’Américain n’a inscrit aucun as dans la soirée.

“C’est comme à la maison de voir tous les drapeaux tunisiens et tous les Tunisiens”, a déclaré Jabeur, évoquant le soutien qu’elle a reçu lors de ses débuts en tournoi. “Pas seulement des Tunisiens, mais je sais aussi qu’il y a beaucoup de fans arabes ici et d’Américains qui m’ont soutenu.”

https://www.youtube.com/watch?v=ieq3MqAhA4Q” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

No.2 Seed Badosa s’est rallié de 5-3 au troisième set pour vaincre la qualifiée américaine Elizabeth Mandlik, 6-2, 5-7, 7-6 (5) au deuxième tour. Badosa a réussi à briser Mandlik à deux reprises alors que le joueur de 21 ans a servi pour la surprise avant de prendre le départage décisif.

Classé n ° 240, Mandlik a reçu une wildcard de dernière minute pour les qualifications. La joueuse de 21 ans est la fille de la quadruple championne du Chelem Hana Mandlikova. Badosa est reparti impressionné par le jeu de Mandlik.

“Je pense que parfois c’est un peu déroutant quand tu joues contre une joueuse avec son classement parce que parfois tu ne t’attends pas à ce genre de score et tu penses que tu es ne pas bien faire les choses », a déclaré Badosa. “Mais pour être honnête, je pense que j’ai plutôt bien joué et elle n’a joué qu’incroyablement et je dois l’accepter.”

Badosa affrontera Coco Gauff ou Naomi Osaka en quarts de finale.

< p>Lire tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici