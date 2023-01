Ons Jabeur dit que la critique du Qatar était “injuste”

La star tunisienne du tennis féminin en simple, Ons Jabeur, a qualifié la Coupe du Monde de la FIFA 2022 organisée par le Qatar de “la plus propre” de tous les temps, tout en critiquant les critiques pour leur critique “injuste” de la nation arabe. Le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme et la mort présumée de travailleurs migrants amenés par le pays pour construire des stades et d’autres infrastructures ont été constamment mis en lumière à l’approche du plus grand événement du football.

Le Qatar a également fait l’objet d’un examen minutieux pour sa discrimination présumée à l’égard des femmes et des personnes LGBT.

“Je pense que c’était injuste, pour être honnête avec vous”, a déclaré Jabeur aux journalistes. .”

« C’est comme si vous alliez dans n’importe quel pays, vous respectiez leur culture, n’est-ce pas ? Pour moi, c’était juste que vous alliez là-bas, que vous respectiez les règles et tout, et j’ai l’impression que c’était la Coupe du monde la plus propre de tous les temps. Il n’y a pas eu de vol; il n’y avait pas de crime; il ne s’est rien passé là-bas”, a-t-elle ajouté.

Jabeur a terminé deuxième aux championnats de Wimbledon et à l’US Open. Elle a également souligné comment la proximité des différents sites permettait aux fans de regarder plusieurs matchs en une seule journée.

“Pour moi, je ne pense pas qu’ils auront une plus belle Coupe du monde parce que vous pouvez regarder quatre matchs par jour, ce qui est impossible dans d’autres Coupes du monde. Il est juste temps de laisser peut-être d’autres pays briller, et je pense que le Qatar avait une excellente organisation en Coupe du monde”, a déclaré Jabeur.

Jabeur n’est pas le premier à faire l’éloge du Qatar. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié l’événement de meilleure coupe du monde de tous les temps.

“(Il y a eu) des éloges unanimes du conseil de la FIFA pour cette Coupe du Monde, le pouvoir de cohésion unique dont il a fait preuve, grâce à toutes les personnes impliquées – bien sûr le Qatar, tous les volontaires qui travaillent pour nous et tous ceux qui ont contribué à faire de cette Coupe du Monde la meilleure Coupe du monde de tous les temps », avait déclaré Infantino.

