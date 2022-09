Ons Jabeur devient la première femme afro-arabe à atteindre les demi-finales

La cinquième tête de série tunisienne Ons Jabeur a surmonté ses propres frustrations pour atteindre la demi-finale de l’US Open en battant l’Australienne Ajla Tomljanovic 6-4 7-6 (4) mardi, devenant ainsi la première femme arabe à se qualifier pour le dernier carré sur le terrain dur de New York. Majeur.

Tomljanovic a survécu au plus grand projecteur du tennis lorsqu’elle a battu Serena Williams dans une affaire de troisième tour bondée aux heures de grande écoute vendredi, mais n’a pas pu suivre le rythme en quart de finale après que Jabeur a envoyé plus de trois as et 15 gagnants dans le premier set.

La finaliste de Wimbledon a une réputation bien méritée en tant que “ministre du bonheur” de la Tunisie, mais sa propre bonne humeur a été mise à l’épreuve alors que les fautes directes se sont accumulées dans le deuxième set et qu’elle a lancé sa raquette à plusieurs reprises.

Bien qu’elle ait breaké Tomljanovic lors du match d’ouverture du deuxième set, son emprise sur le match a commencé à faiblir alors que son service se détériorait et l’Australienne a converti trois des quatre opportunités de balles de break.

“Je pense que je vais être renvoyé ici de mon travail, ministre du Bonheur”, a plaisanté Jabeur lors d’un entretien sur le terrain.

“Le tennis est un sport difficile et je m’excuse pour mon comportement… mais la raquette n’arrêtait pas de glisser de ma main.”

Tomljanovic a donné à Jabeur une pause avec une double faute lors du neuvième jeu et a envoyé le ballon dans le filet sur le dernier point du tie-break alors que la tunisienne au visage de pierre pompait son poing dans une célébration modérée.

“C’était un peu difficile de gérer la frustration”, a déclaré Jabeur. “Elle continue de se battre et elle me rend la tâche difficile.”

