OnlyFans n’est pas que du porno;)

Les matins de Gia the Smutty Mystic ressemblent à ceux de nombreuses personnes qui travaillent à domicile: elle se réveille vers 6 heures dans son appartement ensoleillé de la région d’East Bay en Californie et attrape son téléphone. Inévitablement, il y a un arriéré de messages de la part des clients, auxquels elle répond pour la plupart avant de se lever pour arroser ses plantes et se laver le visage. Si c’est un vendredi, alors qu’elle enregistre généralement la plupart de son contenu hebdomadaire – les vidéos JOI (instruction de branlette) sont l’une de ses spécialités actuelles – elle doit contourner les cris d’enfants jouant dans un parc voisin et le bruit de la circulation à l’intersection. devant sa fenêtre. Pendant le reste de la semaine, elle est assise à son bureau à midi, éditant, publiant et mettant en file d’attente son contenu, qui va des vidéos de danse sans danger pour le travail aux clips explicites de garçon-fille. Une grande partie de ce qu’elle produit est partagée sur Instagram, Reddit et Twitter. Mais à 18 heures, elle est «dans les DM», c’est-à-dire ses messages privés sur OnlyFans, une plate-forme par abonnement qui permet aux gens de facturer l’accès aux contenus qu’ils partagent. Elle sera là jusqu’à minuit, sextant avec les clients en tête-à-tête.

Gia est beaucoup en ligne, mais ses abonnés sont plus en ligne. Chaque heure de chaque jour, eux et le reste des 120 millions d’utilisateurs d’OnlyFans peuvent payer pour déverrouiller les messages directs, ainsi que les messages cachés derrière des murs de paiement individuels; astuce pour demander des ensembles de photos personnalisés, des enregistrements audio et des clips vidéo; et faites défiler les flux de leurs abonnements agrégés pour décider si et pour qui ils dépenseront plus d’argent. Gia décrit l’environnement comme un club de strip-tease virtuel et, comme c’est le cas dans un véritable club de strip-tease, la majorité des visiteurs ne bifurquent pas trop. Le coût de l’abonnement à un compte – souvent moins de 20 $ – est comme la poignée de dollars glissée dans la jarretière d’une danseuse alors qu’elle est sur la scène principale: apprécié, mais pas pourquoi elle se présente au travail. Mais certains clients dépensent des milliers, voire des dizaines de milliers, sur leurs comptes préférés. La vente de produits personnalisés et les interactions par le biais de messages et d’émissions de cam – l’équivalent des danses au tour et du temps passé dans la salle de champagne – sont la façon dont l’argent réel est fait. «Quatre-vingt pour cent de vos revenus proviennent de 20% de vos clients», m’a dit Gia, qui passe par un nom de scène. «J’ai appris que c’était une règle commerciale dans tous les secteurs.»

OnlyFans a été fondé en 2016, bien que son design fade le fasse ressembler à une relique d’une époque plus ancienne. Son interface n’est pas attrayante, mais elle est familière et facile à naviguer, comme une version simplifiée d’Instagram ou de Twitter basée sur un navigateur. (Une application pour smartphone OnlyFans n’existe pas actuellement; elle ne serait pas autorisée sur l’App Store ou Google Play en raison de son contenu classé X.) En décembre 2019, la plate-forme comptait 17 millions d’utilisateurs, ce qui signifie qu’à À un moment donné pendant la pandémie, il a commencé à enregistrer en moyenne autant de nouvelles inscriptions par mois qu’il l’avait fait l’année précédente.

D’autres services qui facilitent l’accès à la vaste gamme de médias appelés par réflexe «contenu» ont également connu une croissance considérable au cours des 14 derniers mois. D’énormes gains de trafic ont été signalés en 2020 pour YouTube, Twitch et Facebook Gaming. Mais vous n’avez pas besoin d’avoir 18 ans ou de fournir des informations de carte de crédit à l’avance pour utiliser l’un de ces éléments. Sur OnlyFans, les utilisateurs peuvent s’abonner gratuitement à des comptes, mais ils ne peuvent afficher aucune publication sans fournir un mode de paiement. Les comptes gratuits sont omniprésents précisément parce que les informations de facturation enregistrées facilitent la conversion des fans non payants en clients payants. Après votre entrée gratuite, vous pouvez commencer à dépenser en un seul clic impulsif.