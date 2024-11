Only Murders in the Building saison 5 : Only Murders in the Building Saison 5 : date de sortie prévue, nombre d’épisodes et intrigue

La série à succès de Hulu Only Murders in the Building a terminé sa quatrième saison avec une finale palpitante, laissant aux fans autant de questions que de réponses. Le trio central – Oliver Putnam (Martin Short), Mabel Mora (Selena Gomez) et Charles-Haden Savage (Steve Martin) – a résolu le mystère du meurtre de Sazz et Oliver a trouvé l’amour avec Loretta Durkin (Meryl Streep).

Cependant, comme prévu dans l’univers de Only Murders, il y a toujours une autre tournure.

Dans les derniers instants, le trio découvre leur prochaine affaire : le corps ensanglanté de Lester, le portier d’Arconia, suggérant que la saison 5 explorera encore un autre mystère à l’intérieur du célèbre bâtiment de New York, comme mentionné dans un rapport de USA Today.

La saison 5 est-elle confirmée ?



Eh oui, Only Murders in the Building reviendra bel et bien pour une cinquième saison. Le 4 septembre, Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin ont confirmé sur les réseaux sociaux le renouvellement de la série, Martin disant avec humour : « Nous revenons pour une saison 5 », et Gomez ajoutant : « Nous espérons que vous l’aimerez. .»

Comme les saisons précédentes, la saison 5 devrait comporter dix épisodes, comme le rapporte The Hollywood Reporter.

Quand les fans peuvent-ils s’attendre à la première de la saison 5 ?



Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait encore été annoncée, le trio a fait allusion à un calendrier provisoire lors de sa vidéo d’annonce. Selon le rapport de USA Today, Martin a mentionné en plaisantant que la saison 5 arriverait en 2025, bien que la date précise reste non confirmée. Étant donné que les saisons 1, 3 et 4 ont été créées en août et que la saison 2 a débuté en juin, les fans pensent que Hulu pourrait programmer la sortie pour l’été 2025.

Le Cast : Qui reviendra ?



Bien que Hulu n’ait pas officiellement annoncé la composition des acteurs de la saison 5, on s’attend à ce que les principaux acteurs reprennent leurs rôles. Cela inclut Steve Martin dans le rôle de Charles, Martin Short dans le rôle d’Oliver et Selena Gomez dans le rôle de Mabel.

D’autres personnages de retour pourraient inclure Da’Vine Joy Randolph dans le rôle du détective Williams, Michael Cyril Creighton dans le rôle de Howard Morris et, si le scénario le permet, Meryl Streep dans le rôle de Loretta Durkin.

Le dernier épisode de la saison 4 a présenté un nouveau personnage, Sofia Caccimelio, interprété par la star de Madame la Présidente, Téa Leoni. La recherche par Sofia de son mari disparu ajoute encore une autre couche d’intrigue, suggérant qu’elle pourrait jouer un rôle important dans la saison 5.

La série a également présenté diverses apparitions de célébrités, notamment Eugene Levy, Eva Longoria et Zach Galifianakis, afin que les téléspectateurs puissent s’attendre à des camées plus notables.

Spéculations sur l’intrigue de la saison 5 : quelle est la prochaine étape ?



La finale de la saison 4 a fourni des indices alléchants sur la prochaine affaire, avec la découverte du corps de Lester. De plus, la déclaration énigmatique de Sofia selon laquelle la disparition de son mari « a tout à voir avec ce bâtiment » implique que les murs d’Arconia recèlent encore de sombres secrets, selon un rapport de USA Today.

La saison 5 pourrait intégrer ces nouveaux mystères dans l’intrigue, s’étendant potentiellement sur l’histoire du bâtiment et explorant les liens cachés entre les résidents.

FAQ :



Qui est le tueur dans la saison 4 de Only Murders in the Building ?

Tout au long de la saison, diverses intrigues se sont déroulées, y compris le mystère de savoir si Charles était la véritable cible. En fin de compte, Charles, Oliver (Martin Short) et Mabel (Selena Gomez) découvrent que Sazz a en fait été abattu par Marshall P. Pope (Jin Ha), dont la véritable identité se révèle être Rex.

Y a-t-il seulement 8 épisodes de Only Murders in the Building Saison 4 ?

Les 10 épisodes de Only Murders in the Building Saison 4 sont désormais disponibles en streaming.