Seulement des meurtres dans le bâtiment Crédit : Hulu

Un nouvel épisode de Hulu Seulement des meurtres dans le bâtiment atterrit ce soir et avant cela, je voulais présenter ma propre théorie avant de découvrir ce qui se passera ce soir. Je voulais poster ça la semaine dernière, mais c’était très chargé ! Je suis plus d’une demi-douzaine d’émissions même après Anneaux de pouvoir, Bad Monkey et Chevaux lents tous ont terminé leurs saisons respectives. Il faudra juste que vous me laissiez un peu de répit.

Quoi qu’il en soit, la semaine dernière, nos héros, les intrépides détectives du podcast Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) et Mabel Mora (Selena Gomez), se sont tous rendus chez la sœur de Charles, Doreen (Melissa McCarthy). Doreen est tout à fait un personnage. Elle prépare à Oliver l’un des pires cocktails que j’ai jamais entendu décrire, flirte avec lui sans arrêt et terrifie tout le monde avec sa collection de poupées effrayantes. Doreen pourrait-elle être la tueuse ?

J’en doute. C’est trop exagéré. Surtout, Doreen sert un peu de soulagement comique et aide finalement Oliver et sa bien-aimée, Loretta (Meryl Streep) à se réunir malgré la propre jalousie de Doreen et Oliver qui a presque tout gâché avec ses insécurités.

Ce sont les trois acteurs célèbres – Eva Longoria, Eugene Levy et Zach Galifianakis qui jouent tous des versions extravagantes d’eux-mêmes – qui finissent par faire l’essentiel du travail de détective, aux côtés de Howard (Michael Cyril Creighton).

Ils proposent des trous dans l’intrigue de la saison 1, ce qui est une belle façon de relier les deux saisons, notamment :

Qui a empoisonné Winnie (le chien) ? Ce n’était pas Sting. . . alors qui était-ce ?

Les acteurs soulignent que ce n’était pas Jan non plus, les dirigeant vers la note sur la porte qui dit « Terminez le podcast ou je vais vous mettre fin ». Il est écrit par un gaucher, et Jan n’est pas gaucher. (Qui est, je me demande ?)

Le message sur la porte de Jan dit « Je te surveille », tout comme les SMS que reçoivent nos héros.

Charles se rend compte que Sazz (Jane Lynch) découvrait tout cela par elle-même avant de mourir.

Après toutes ces révélations, Howard révèle que les Westies ont encaissé le chèque de Dudenoff. Howard appelle le numéro de Dudenoff et quand Vince répond, Howard halète. Nous voyons Vince se tourner vers ses camarades Westies et dire, de manière plutôt inquiétante : « Ils savent ».

C’est une fausse piste. Il est impossible que les Westies aient tué Sazz ou Dudenoff. Je pense qu’il est beaucoup plus probable qu’il soit mort de causes naturelles et que les Westies l’ont dissimulé pour pouvoir A) continuer à payer un loyer bon marché et B) encaisser ces chèques. C’est un crime, mais ce n’est pas un meurtre. Sazz étant brûlé dans l’incinérateur, ce n’est que de la malchance pour les Westies et leur plan. La série nous envoie, nous et nos héros, dans une chasse à l’oie sauvage. Les Westies n’ont rien à voir avec quiconque tente de tuer – ou du moins d’effrayer – nos podcasteurs.

Mais qui cela peut-il être ? J’avoue que je ne suis toujours pas plus près de résoudre le mystère que la semaine dernière. Piquer peut-être. Je pense qu’il est gaucher et il a une chanson célèbre sur le fait d’observer les gens. Quelles sont vos théories ?

