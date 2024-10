Only Murders in the Building EP parle de la finale de la saison 4 et taquine la saison 5

ALERTE SPOILER : Ce qui suit contient des spoilers pour la finale de la saison 4 de « Only Murders in the Building ».

Au revoir, Sazz.

« Only Murders in the Building » a fait ses adieux à un personnage préféré des fans avec la finale de la saison 4 de lundi, qui a conclu l’enquête sur le meurtre de Sazz Pataki (Jane Lynch), la courageuse doublure lesbienne de Charles-Haden Savage (Steve Martin). Après avoir suivi plusieurs sujets tout au long de la saison, y compris la question de savoir si Charles était réellement la cible prévue de la balle, Charles, Oliver (Martin Short) et Mabel (Selena Gomez) découvrent que Sazz a été abattu par Marshall P. Pope (Jin Ha), dont le vrai nom se révèle être Rex. Marshall est le scénariste crédité pour le film « Only Murders » auquel ils ont participé toute la saison, mais dans une tournure douce-amère, ils apprennent que c’est en fait Sazz qui a écrit le scénario en l’honneur de son amitié avec Charles. Marshall, alors écrivain en herbe travaillant comme cascadeur protégé de Sazz, a volé son travail et a obtenu le feu vert, puis l’a tuée après avoir menacé de le dénoncer.

Mais lorsque le trio réalise ce que Marshall a fait, Mabel se retrouve seule avec lui dans l’unité de l’Arconia où elle squatte, et il menace sa vie. Mais grâce à une diversion des Westies – un groupe de personnes qui vivent dans la tour ouest d’Arconia et qui étaient initialement suspects du meurtre de Sazz avant que le trio ne réalise qu’ils n’étaient coupables que d’un complot visant à sous-louer illégalement des appartements à loyer contrôlé – Charles et Oliver se faufilent dans l’appartement par la fenêtre pour la sauver. Ils parviennent à mettre la main sur l’arme de Marshall, mais les choses semblent risquées lorsqu’il la récupère, jusqu’à ce qu’il tombe en avant et commence à saigner. Le trio regarde par la fenêtre et voit Jan (Amy Ryan), qui a tiré sur Marshall depuis l’appartement de Charles de l’autre côté de l’Arconia, où elle s’est cachée toute la saison via des passages secrets. Jan sortait avec Charles avant d’être révélé comme le meurtrier de la saison 1, puis est sorti avec Sazz, donc éliminer Marshall constitue également une faveur pour Charles et une vengeance pour l’amant qu’elle a perdu.

Le trio ne célèbre pas longtemps leur meurtre résolu. Ils découvrent bientôt le cadavre de leur portier, Lester (Teddy Coluca), dans la fontaine de l’Arconia. Comme lors des saisons précédentes, sa mort déclenche une nouvelle enquête pour la saison 5 – tout comme une conversation avec une femme nommée Sofia Caccimelio (Téa Leoni), qui implore le trio d’enquêter sur la disparition de son mari, Nicky « The Neck » Caccimelio alias le roi du nettoyage à sec de Brooklyn, qui a également des liens avec une famille criminelle notoire. Ils déclinent son offre de les embaucher, car ils se concentrent sur les meurtres survenus à l’Arconia, même si Sofia insiste sur le fait que son affaire a « tout à voir avec ce bâtiment ».

John Hoffman, le showrunner de « Only Murders », s’est entretenu avec lui Variété sur le meurtre de Marshall – et l’importance des portiers de New York.

Maintenant que vous pouvez prendre en compte les spoilers dans votre réponse, comment la décision de tuer Sazz a-t-elle été prise ?

C’était une idée de Jess Rosenthal, l’une de nos productrices exécutives. Il est venu dans mon bureau à New York pendant que nous tournions la saison 3 et m’a dit : « Qu’en pensons-nous ? Et j’ai dit : « Eh bien, c’est l’idée la plus horrible, donc cela signifie probablement que nous devrions nous y pencher. Avant de faire quoi que ce soit, allons parler à Jane Lynch. Alors je me suis assis avec Jane et elle s’est allumée. Elle était tellement joueuse.

Cela offre une opportunité rare d’explorer une relation que nous avons utilisée pour l’humour – de comprendre et de faire comprendre à Charles qui elle était pour lui, et qui elle était pour elle-même également.

Cette série a toujours été légèrement méta, critiquant la culture du vrai crime tandis que les personnages produisent un véritable podcast sur le crime – puis la saison 4 finit par se dérouler dans votre propre industrie. Qu’essayiez-vous de dire à propos d’Hollywood alors que le trio participait au film « Only Murders in the Building » ?

C’était vraiment amusant, cette idée de ce que dit Molly Shannon dans l’épisode 1 : « Quand je vois une IP chaude dont les studios rivaux deviennent fous, j’y entre. » Ce sentiment de « Qu’est-ce qui existe et comment puis-je le marchandiser davantage ? » Et c’était vraiment amusant pour nous d’imaginer qui jouerait ces rôles et comment cela se transformerait en désespoir naturel autour du projet, et à quel point cela peut être intense jusqu’au moment du feu vert.

En repensant aux podcasteurs, c’est une histoire, et la façon dont vous la racontez est tout. Si vous vous en tenez le plus longtemps possible et que vous avez un certain contrôle dessus, c’est la forme de divertissement la plus pure. C’est une vision. C’est une voix. C’est une perspective que personne d’autre n’aura pour raconter l’histoire – et les voilà, regardant leur propre histoire, se connectant avec les gens et essayant de l’influencer, comme Oliver essayant d’inspirer Zach. Cet investissement nous a semblé comme un fourrage comique – et aussi une réflexion plus personnelle, à condition que la satirisation du monde ne le dépasse pas et ne se sente plus en arrière-plan. Il s’agit toujours du lien entre notre trio et de la façon dont l’histoire est racontée. Dans la finale, il y a un doux moment où ils se tiennent là avec une nouvelle appréciation pour ce film pour lequel leur ami bien-aimé est mort. C’était juste une belle opportunité de trouver notre propre façon de raconter cette histoire hollywoodienne.

Par rapport aux trois premières saisons, Marshall pourrait être le coupable qui suscite le plus de sympathie, car vous pouvez voir à quel point ses échecs hollywoodiens l’ont rendu fou et ont finalement conduit à sa mort. Que devait-il représenter ? Et pourquoi le faire tuer par Jan au lieu d’être arrêté comme vos précédents meurtriers ?

C’est assez rapidement que nous avons atterri sur cet écrivain une fois que nous avons compris les détails de cette relation mentor-mentoré. Il devient doublure, donc vous avez une bonne compréhension avec Sazz, et cette relation plus personnelle où elle l’aidait à devenir scénariste et s’inspirait de lui comme elle était inspirée par Charles. Et j’ai tendance à adopter un point de vue humaniste sur tout cela, à la fois pour la victime et le coupable et tout le reste. J’aime surprendre. J’aime me plonger dans les qualités les plus inattendues des gens et leurs histoires.

Et nous avions en quelque sorte oublié Jan. Nous pensions que ce serait vraiment intéressant si Jan ne partait jamais, et elle vient juste d’être dans ces passages, donc l’idée que c’est elle qui élimine enfin notre tueur de Sazz après la relation qu’elle a eue avec elle, et après la relation avec Charles, tout cela semblait passionnant, surprenant et juste. Mais je n’étais pas préparé à ce que nous ressentirions lorsque nous le filmerions, car nous n’avons jamais tué [the killer]. Regarder cette scène était très difficile. Mais ensuite elle a ce pistolet, et elle tire, et elle fait ce geste [a small wave to Charles]et Amy a trouvé ça toute seule. Et j’ai pensé : « C’est hystérique. Mais c’est peut-être trop ? Parce que ça me faisait rire et me ravir. Je me dis : « Avons-nous besoin d’un alt ? En avons-nous un là où elle n’est pas ta-da? » Mais nous avons fait trois autres prises, et elle l’a fait à chaque fois, et je me dis : « C’est tout. Je m’y engage. »

Pour moi, la vague ressemblait presque à des excuses. Du genre : « J’ai ruiné vos vies plusieurs fois, alors laissez-moi m’occuper de ce meurtrier pour vous. »

Je pense que c’est l’une de mes scènes préférées. Et après, quand ils reviennent et qu’elle et Charles ont cet échange, et elle palpite. Elle est tellement excitée à l’idée qu’ils soient la fin du jeu. C’est ce qui l’a motivée, donc c’était pour elle une grande réussite de pouvoir demander des excuses.

C’est vraiment bien que les Westies finissent par aider le trio avec Marshall après la percée qu’ils ont eue dans l’épisode 8, où Mabel promet de ne pas raconter leur histoire sur le podcast, afin qu’ils n’aillent pas en prison pour tout ce qu’ils ont fait. garder leur loyer bon marché. Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion concernant la relation ?

Lorsque vous vivez dans un immeuble à New York et que vous regardez par la fenêtre, vous voyez des familles entières, des vies et des existences se dérouler, et vous obtenez une sorte de connexion d’une manière ou d’une autre. Vous portez un jugement sur ce que vous regardez. C’est un petit film fascinant qui se déroule chaque jour dans de nombreuses fenêtres différentes. Vous ne voulez pas être un fouineur, mais vous vous retrouvez… je je me retrouve – je regarde, je me dis : « Qu’est-ce qu’ils font ? Est-ce qu’ils jouent à un jeu ? Donc tout cela semblait bien pour la série. Mais quand nous avons découvert le complot qui se déroulait autour de l’appartement Dudenoff, ce dont j’avais besoin c’était d’une part de vérité sous l’histoire. Et notre grande écrivaine Madeleine George est notre Wikipédia new-yorkais. Elle avait fait des recherches sur toutes ces choses que les gens font pour maintenir leur loyer bas, et ces histoires sont bien plus extrêmes que ce que nous avons fait. Les gens veulent juste réaliser un rêve et ils ne peuvent plus se le permettre, et où aller ? Que fais-tu? Donc Mabel, à la fin, lorsqu’elle sort de cet appartement dans l’épisode 8 et dit : « Nous étions trois personnes seules à Arconia. Je ne vais pas les mettre sur notre podcast », je l’aimais pour ça.

Cela m’amène à Helga (Alexandra Templer)le Westie qui aide à comprendre les « trous de l’intrigue » dans les podcasts précédents qui ont été signalés plus tôt dans la saison. Avez-vous toujours eu conscience qu’il y avait des sujets en suspens dans les saisons précédentes sur lesquels vous vouliez revenir et aborder plus tard ? Avez-vous toujours eu l’intention de revenir vers eux ?

Au cours de la saison 1, j’ai compris qu’il y avait des choses que nous avions créées qui n’étaient que des détails en suspens. Les choses que vous avez explorées n’ont pas nécessairement de sens pour le crime que vous essayez de résoudre, mais attendez une minute, que s’est-il passé là-bas ? Qui a vraiment empoisonné Winnie ? Je me suis dit : « Si nous avons la chance d’avoir une deuxième ou une troisième saison, nous rassemblerons beaucoup de ces choses. » Nous gardons un onglet dans notre salle d’écrivains – une grande liste de nos détails. Nous passerons une matinée entière sur les détails. Donc, d’une certaine manière, cette saison, on a l’impression que nous nous rapprochons de la compréhension de tous ces détails, mais je ne suis pas sûr que ce soit concluant. Il y a beaucoup d’autres choses qui se sont produites cette saison qui alimentent également cette collection de détails. Je suis vraiment intrigué par l’idée que vous ayez probablement l’impression de ne pas avoir encore cette réponse, et cela me semble normal.

Racontez-moi comment se déroule l’écriture de la saison 5. Savez-vous déjà qui est responsable du meurtre de Lester et du rejet de son corps dans la fontaine d’Arconia ? Et que dire de Téa Leoni, qui incarne une femme demandant au trio d’enquêter sur la mort de son mari ? Est-il prudent de supposer que le meurtre est lié à

Je connais le tueur. Je connais l’histoire. Nous sommes en train de sortir le quatrième épisode de la saison 5, nous avons donc une assez bonne maîtrise de tout cela. Il y a toujours un désir de découvrir un nouveau monde, et, espérons-le, avec un véritable penchant new-yorkais. Le spectacle a toujours été une rencontre entre le classique et le moderne. La saison 5 se déroule dans le microcosme de notre bâtiment à New York, dans sa modernisation et aux prises avec cela. La victime était un portier, et c’est une lignée et un héritage très riches pour la ville de New York – ce qu’est ce travail et le syndicat autour de ce travail – et il y a un certain niveau de respect impliqué. Nous devons maintenant rendre hommage en découvrant ce qui aurait pu arriver exactement à Lester. La nature old-school de toute cette piété que l’on trouve encore à New York s’accorde avec une sorte de modernité.

Et Téa Leoni, je l’aime tellement. Nous avons eu de très belles discussions sur son personnage et ce qui se passe avec elle. Et comme il peut y avoir un lien avec la raison pour laquelle Lester est dans cette fontaine !

Cette interview a été éditée et condensée.