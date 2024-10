Only Murders EP parle du combat de l’épisode 7 entre Melissa McCarthy et Meryl Streep

Après avoir réalisé dans l’épisode de la semaine dernière de « Only Murders in the Building » que le tueur de la saison 4 surveillait le trio, Charles, Oliver et Mabel quittent l’Arconia et New York pour se cacher chez la sœur de Charles, Doreen, à Long Island. qui est interprété par Melissa McCarthy.

Le showrunner John Hoffman a déclaré à TheWrap que travailler avec l’actrice de « Demoiselles d’honneur » sur la comédie Hulu était un de ses rêves depuis des années et avait déjà été bouleversé par la pandémie. (Il a refusé de révéler des détails sur ce qu’aurait été son rôle à l’époque.)

« Je l’aime tellement. Je pense qu’elle est extrêmement talentueuse, à la fois drôle et dramatique. J’ai essayé de la faire participer à la série il y a quelques années, et c’était en plein milieu de COVID. Il y a eu de nombreuses complications et nous nous sommes tous les deux regardés et nous nous sommes dit : « Nous ne pouvons pas faire ça maintenant, n’est-ce pas ? » », a déclaré Hoffman.

« En termes d’horaire, avec ce groupe incroyable de personnes, c’est toujours une danse de : « Attends une minute, d’accord ». Attendez non, pas disponible. Qui est disponible maintenant ? Mais c’est la fenêtre dont nous disposons. Il s’agit de Meryl Streep dans un épisode, nous nous étions donc engagés à le faire quoi qu’il arrive lors du tournage, ainsi que cette incroyable collection d’acteurs que nous voulions pour cet épisode. Et puis voilà, l’emploi du temps de Melissa s’est ouvert alors que nous étions vraiment à la dernière minute », a-t-il ajouté.

Hoffman a rapidement téléphoné à McCarthy pour lui expliquer le rôle qu’elle jouerait, ce qu’elle a immédiatement accepté.

«À partir de ce moment-là, alors que je décrivais le personnage et l’histoire, elle a littéralement dit: ‘Je vais laisser tomber le téléphone.’ Je n’arrive pas à croire ce que j’entends. C’est la meilleure chose que j’ai jamais entendue. Je me dis : ‘Oh mon Dieu. Vraiment? Je suis vraiment enthousiaste.' »

Il n’a pas fallu longtemps pour que McCarthy se lance complètement dans le personnage.

«Je vous le dis, elle vient d’arriver en pleine forme, juste un génie complet. Elle avait un sac de perruques qu’elle voulait essayer et a décroché celle qu’elle voulait. Elle avait des conseils en français sur les pieds et les mains. Elle avait un look et une ambiance de Long Island », a déclaré Hoffman. « Et puis Dana Covarrubias lui a déguisé l’enfer en une journée, et elle était Doreen dès le départ et a apporté un éclat fou et insensé dans la comédie, puis vous tue. »

Melissa McCarthy dans « Only Murders in the Building » Saison 4 (Disney/Patrick Harbron)

Parmi les bizarreries de Doreen, il y a une obsession pour la collection de poupées, qu’elle a développée comme mécanisme d’adaptation après que ses enfants adultes ont quitté la maison.

«Je ne savais pas que Melissa avait sa propre obsession/collection de poupées qu’elle partageait avec moi. En fait, je l’ai vue au marché aux puces de Rose Bowl un matin, et je ne la connaissais pas personnellement à l’époque. Elle regardait une collection de vieilles poupées Barbie et elle a fini par les acheter », a déclaré Hoffman. « Donc, c’était peut-être inconscient, mais c’était une idée avant que nous soyons certains qu’elle allait pouvoir le faire avec nous. »

L’arc de McCarthy dans le rôle de Doreen culmine finalement dans une bagarre totale avec Loretta de Meryl Streep contre Oliver de Martin Short, avec laquelle les deux actrices étaient immédiatement d’accord.

« La première fois que j’ai dit à Meryl que vous alliez participer à ce véritable combat pour Oliver, elle a levé les mains au-dessus de sa tête et a répondu ‘J’ai mis mon argent sur moi’, ce que j’ai adoré », a déclaré Hoffman.

Après avoir regardé la scène tracée par les coordinateurs des cascades de la série, Streep et McCarthy ont décidé d’abandonner le plan original.

« Melissa et Meryl se sont regardées comme si elles étaient à la WWE et se sont dit ‘Ouais, je ne pense pas que cela va assez loin.’ Nous avons quelques idées sur ce que nous aimerions faire. Et tous deux ont commencé à retrousser leurs manches et à cartographier cela eux-mêmes », a déclaré Hoffman.

« J’étais terrifiée et j’ai vu Meryl se retourner sur ce canapé et je me suis dit ‘Attendez une minute, nous allons tourner ça, ce qui signifie que nous le faisons plusieurs fois.’ Je ne peux pas. Que faisons-nous ? Et ils ont juste dit : « Sortez ». Ils l’ont repris et c’était une fête, ils ont tout fait eux-mêmes », a-t-il poursuivi. « Il peut y avoir un doublé à un moment donné, mais au-delà, ce sont tous eux et je n’arrive toujours pas à croire que nous ayons cette folie. Mais c’était génial et ils étaient tous les deux tellement partants.

Après que McCarthy et Meryl aient fini de mâcher le décor, Zach Galifiankis, Eva Longoria et Eugene Levy confirment ce que le public soupçonnait dans l’épisode précédent : que le tueur regarde le trio depuis la saison 1.

Ils font correspondre les textes « Je te surveille » à la même écriture manuscrite et à la même note qui ont été affichées sur la porte de Jan lors de la saison 1 et suggèrent également que le coupable non identifié qui a empoisonné le chien d’Oliver, Winnie, est probablement le même suspect. Et Charles réalisa que Sazz avait tout compris et essayait de l’avertir avant d’être assassinée.

Howard a également appris et a immédiatement informé le groupe que les chèques de Dudenoff étaient encaissés par nul autre que les Westies, créant ainsi un autre rebondissement.

«Lorsque nous avons incorporé notre trio doppleganger, je voulais vraiment inclure le fait qu’ils avaient une perspective et qu’ils étaient sous-estimés par notre trio. Et puis demandez-leur de mener une enquête comme le dit Meryl – les acteurs sont des enquêteurs – et d’honorer cela et d’y parvenir. Et l’idée de cela me semblait vraiment bonne pour la fin de cet épisode : après toute cette folie, ils ont décroché l’un des plus gros tournants de la saison en termes de cas et réveillé notre trio », a déclaré Hoffman. « Et puis, il y a encore de grands mouvements à venir de cette Tour Ouest qui changeront l’histoire et changeront tout ce que vous pensiez savoir. »

De nouveaux épisodes de « Only Murders in the Building » sortent le mardi sur Hulu.