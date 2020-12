Une famille d’Adélaïde, en Australie-Méridionale, a trouvé un koala aventureux niché dans son arbre de Noël. L’animal à fourrure a été transféré dans un endroit plus approprié avec l’aide d’une organisation de sauvetage de koala.

L’adorable marsupial s’est faufilé dans la maison d’Amanda McCormick après que sa fille ait laissé la porte ouverte. Le koala s’est finalement mis à l’aise dans l’arbre de Noël de McCormick. La femme d’Adélaïde a remarqué mercredi la décoration peu orthodoxe des fêtes et a immédiatement appelé 1300Koalaz, une organisation caritative koala.

L’opératrice de la hotline qui a pris l’appel aurait pensé qu’elle était victime d’une farce. Mais sur l’insistance de McCormick, le groupe de sauvetage a dépêché une équipe.

KOALITY NOËL 🐨🎄 Un koala curieux est devenu la star de cet arbre de Noël, après être tombé dans la maison d’Amanda McCormick et avoir décidé qu’il avait les koalafications pour être un ornement de fête. Elfes du Père Noël @ 1300KOALAZ aider à ramener le koala festif dans sa propre maison. @ 9ActualitésAdel pic.twitter.com/MTDRkZCvRq – Kate Lambe (@katelambe_) 2 décembre 2020

Pas tout à fait l’ornement de fête ordinaire – ce jeune Koala est entré dans cette maison d’Adélaïde, choisissant un arbre de Noël pour le suspendre – s’emmêlant dans les lumières le long du chemin. @ 9ActualitésAdel @ 9NouvellesAUS pic.twitter.com/WXOqse3iyy – Ollie Haig (@ollie_haig) 3 décembre 2020

Les photographies montrent le petit animal, à l’air calme et serein, accroché au côté de l’arbre festif. Cependant, la créature à fourrure est devenue plus animée lorsque les secouristes sont arrivés. Une séquence vidéo de l’opération de sauvetage montre le koala gémissant et grognant alors que des ouvriers gantés enroulaient une couverture autour de lui et la retiraient doucement de l’arbre. Le koala a ensuite été placé dans une cage afin qu’il puisse être transporté vers une branche d’eucalyptus plus accommodante.

Regardez cette mignonne 🐨! Lorsque le groupe de sauvetage du koala d’Adelaide Hills a reçu un appel disant que quelqu’un avait un koala dans son arbre de Noël, il a pensé que c’était une farce – ce n’était pas le cas. PLUS: https://t.co/gVyMyboSgq pic.twitter.com/y5wRnUpH7c – L’annonceur (@theTiser) 3 décembre 2020

Les utilisateurs des médias sociaux ont été ravis par l’histoire inhabituelle des vacances.

«Seulement à Oz» a remarqué un utilisateur de Facebook.

D’autres ont suggéré que la visite inattendue du koala pourrait être un signe de chance, du moins pour les Australiens.

