Only Fools and Horses fan flagellation tapis plat Trotter original avec une étiquette de prix alléchante

Un fan de Only Fools and Horses espère se faire un joli petit salaire – en fouettant le tapis de l’appartement de Del Boy à 400 £ la pop.

Le parieur entreprenant a fait relier les carrés de 1 pied 8 pouces authentifiés et numérotés individuellement et vise à en déplacer 80 en tout.

Del Boy et son frère Rodney auront marché dessus[/caption]

Huit des dix premières pièces du revêtement à motifs de fleurs rouges et or de l’appartement de la famille Trotter à Nelson Mandela House à Peckham s’étaient vendues la nuit dernière.

Il a été utilisé dans les émissions spéciales de Noël de 2001, 2002 et 2003 de la sitcom, donc Del Boy (David Jason) et son frère Rodney (Nicholas Lyndhurst) l’auront parcouru.

Des milliers de personnes l’auront également piétiné lors de conventions, déclare le vendeur basé à Essex, sous le nom de The Only Fools and Horses Fan Club.

Un initié de la télévision a déclaré: «On ne sait pas comment ils sont arrivés à cette pièce emblématique de la maison Trotter, mais ils canalisent certainement l’œil de Del Boy pour gagner rapidement de l’argent.

« Ils suggèrent que les pièces auraient fière allure encadrées et accrochées au mur en tant qu’œuvres d’art, mais je pense qu’il est très probable qu’elles ne plairont qu’aux fans inconditionnels de Only Fools. »

Parmi les autres souvenirs de l’émission, qui s’est déroulée de 1981 à 2003, qui seront mis aux enchères, figurent l’un des Del’s Reliant Regal Supervans qui a rapporté 42 000 £ en 2017.