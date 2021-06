Une page parodique avec une douce teinte : c’est ce que promet la nouvelle page Twitter ‘Only Flans’. OnlyFans elle-même est une plate-forme de partage de contenu, basée à Londres. Les créateurs peuvent l’utiliser pour proposer des vidéos, des photos et même des chances de discuter en tête-à-tête pour un prix. L’application elle-même est devenue très populaire pour l’industrie du divertissement pour adultes. Actuellement, il n’y a que quelques plateformes de partage de contenu qui permettent aux créateurs de gagner de l’argent directement en ligne. Patreon et OnlyFans sont des options populaires, mais OnlyFans est de loin la plus controversée car elle permet aux créateurs de télécharger tout type de contenu, y compris du porno, et le verrouille derrière un paywall. OnlyFans existe depuis 2016 et est largement utilisé par les travailleuses du sexe, bien que des célébrités comme Cardi B et Bella Thorne y participent également pour leurs fans. Certains créateurs de TikTok dirigent également leurs abonnés vers OnlyFans, où ils promettent du contenu exclusif en échange d’argent. En mai 2020, le PDG Tim Stokely a révélé que OnlyFans avait vu environ 200 000 nouveaux utilisateurs toutes les 24 heures et 6 000 à 8 000 nouveaux créateurs se joindre chaque jour, a rapporté Pocket-lint.

Flan, d’un autre côté, est quelque chose de très différent de ce qu’est la plate-forme « Only Fans ». Le flan est un plat cuit au four composé d’une pâte à tarte ouverte avec une garniture salée ou sucrée. La crème caramel, flan ou crème au caramel est un dessert à la crème avec une couche de sauce au caramel clair, contrastant avec la crème brûlée qui est une crème avec une couche de caramel dur sur le dessus.

Alors, qu’est-ce que Only Fans and Flans a en commun ? Juste le nom similaire – séparés par une lettre, ils signifient tous deux des choses complètement différentes.

Le compte Twitter parodique, appelé ‘Only Flans’, ne publie que des photos et du contenu de flans sur sa page.

Parfois, il publie même des recettes et des instructions étape par étape.

3. Peut ajouter 1 mcf d’extrait de vanille 4. Tamiser l’excès de résidu avant de verser le flan dans le moule. Assurez-vous que la couche de caramel est d’abord infusée à froid, car cette méthode n’encourage pas l’utilisation de beaucoup de sucre, de sorte que la couche de caramel est plus difficile à solidifier que les autres recettes normales. – OnlyFlans 🍮 (@OnIyFlans) 16 juin 2021

Et encourage les gens ordinaires à faire des flans.

Ce doit être la version la plus douce de la plate-forme qui est devenue synonyme de partage de contenu payant pour adultes. En 2019, un article du New York Times intitulé «Comment OnlyFans a changé le travail du sexe pour toujours» a expliqué comment la plate-forme mettait essentiellement le paiement entre les mains du créateur, modifiant ainsi le fonctionnement de l’industrie du film pour adultes auparavant.

