[Online Zoo] Gentils géants ? Le monde intéressant des girafes que vous ne connaissiez peut-être pas – Samsung Global Newsroom

Tigres, lions, ours, girafes, pandas, renards… Voici quelques-uns des animaux sauvages qui vivent à Everland, le pays de la fantaisie. Everland prend soin des animaux en voie de disparition en veillant à ce qu’ils soient élevés dans un environnement le plus proche de leur habitat naturel et organise une variété de programmes écologiques pour aider les visiteurs à découvrir l’importance de la nature et de tous les êtres vivants. Pour plonger dans le monde mystérieux des animaux, Samsung Global Newsroom a créé sa série Zoo en ligne en capturant les animaux avec divers appareils Samsung.

Aujourd’hui, le 21 juin, est la Journée mondiale de la girafe désignée par la Giraffe Conservation Foundation (GCF). Cette journée avait pour objectif de collaborer pour éviter l’extinction des girafes, dont le nombre diminue rapidement, et de prendre le temps d’en apprendre un peu plus sur ces gentils géants. Considérant la caractéristique la plus caractéristique des girafes – leur long cou – le GCF a choisi le 21 juin comme Journée mondiale de la girafe car c’est le solstice d’été,1 le jour le plus long de l’année.

À l’aide de certains des appareils les plus innovants de Samsung Electronics, Samsung Global Newsroom a suivi la vie quotidienne des douze girafes qui vivent à Everland, de l’histoire du chef de la famille des girafes au record du monde à la nature étonnamment belliqueuse des girafes, et enfin leurs caractéristiques charmantes mais subtiles. Continuez à lire et regardez les vidéos ci-dessous pour en savoir plus sur ces créatures douces mais surprenantes, et voyez si vous pouvez comprendre comment le Galaxy S21 Ultra et le Sero TV ont fait leur chemin dans les images comme vous le faites.

La girafe la plus célèbre de Corée du Sud

La matriarche girafe Jang-Soon mène la vie d’une superstar qui ne peut échapper aux projecteurs. Depuis qu’elle est entrée dans le Livre Guinness des records du monde pour une raison particulière et qu’elle est devenue la girafe la plus importante d’Everland, l’harmonie conjugale, les noces d’argent et d’autres événements de Jang-Soon ont fait l’objet de reportages. La prochaine girafe qui poursuivra probablement l’héritage de Jang-Soon dans la famille des girafes est également au premier plan. Qui est ce prochain prétendant au chef de la famille des girafes superstar Everland ? Découvrons-le en suivant une journée de la vie de Jang-Soon et de sa famille.

Lent mais furtif : les capacités cachées des girafes

« Si vous rencontrez une girafe dans la nature, ne regardez pas en arrière et courez pour votre vie! » a noté Jun-Yeong Park, gardien de zoo d’Everland qui travaille avec la famille des girafes de Lost Valley depuis plus de 10 ans. En fait, la girafe est l’un des 10 meilleurs combattants parmi les animaux terrestres africains. ‘Cheong-Ryong’, le membre le plus lourd et le plus fort de la famille des girafes de douze ans, pèse en fait 1,5 tonne. Si une girafe exploite son corps lourd et commence à frapper de toutes ses forces pour se défendre, il suffit de briser le crâne ou la colonne vertébrale d’un lion en morceaux.

De plus, leurs grands yeux, chacun de la taille d’une balle de tennis, leur confèrent une excellente vue et une portée de visibilité de 4 à 7 km, ce qui signifie que les girafes sont très douées pour échapper à leurs ennemis. Apprenons-en plus sur certaines des caractéristiques physiques surprenantes des girafes déguisées derrière leurs yeux béatifiants et leur démarche détendue.

se

Plus le cou est long, plus la tension artérielle est élevée

L’une des caractéristiques les plus caractéristiques d’une girafe est son long cou, difficile à voir d’un seul coup, même si vous inclinez la tête le plus loin possible. Les girafes mâles s’engagent dans des combats en utilisant leur cou, connu sous le nom de « necking », afin de concourir pour les femelles, ce qui signifie qu’il est plus avantageux d’avoir un cou plus long car cela augmente la force centrifuge globale du combattant.

Cela dit, comme les girafes doivent pomper le sang jusqu’au sommet de leur tête qui se trouve à 3 m au-dessus de leur cœur, les girafes ont inévitablement une pression artérielle élevée, leur pression artérielle normale étant de 270/180 mmHg. La tension artérielle de la girafe est deux fois supérieure à celle de l’humain, qui est de 120/80 mmHg, mais néanmoins, les girafes parviennent à manger, boire, dormir et jouer avec aisance. Alors quel est leur secret ?

se

Les girafes qui se regroupent avec d’autres vivent plus longtemps que les individus moins sociables, selon l’équipe de chercheurs dirigée par le professeur Barbara König de l’Université de Zürich. La Journée mondiale de la girafe a été désignée pour promouvoir les efforts de collaboration visant à empêcher l’extinction des girafes. Après avoir apprécié cette histoire dynamique de la famille des girafes d’Everland capturée dans le Galaxy S21 Ultra et le Sero, assurons-nous de prêter plus d’attention à la protection de ces gentils géants.

1 L’un des vingt-quatre termes solaires, le solstice d’été a le jour le plus long et la nuit la plus courte de l’année.