Oni Press annonce les rééditions de Scott Pilgrim pour le 20e anniversaire

C’est sur le point d’être un grand moment pour Scott Pèlerin fans, entre Netflix nouvelle adaptation animée de la série et le 20e anniversaire de la bande dessinée l’année prochaine. Pour célébrer les deux, Oni Press lance toute une initiative pour marquer cet anniversaire, en commençant par une magnifique collection de la bande dessinée originale.

io9 a votre premier aperçu de la spéciale SP20 collections reliées de Scott Pèlerin devrait sortir l’année prochaine. Deux versions seront disponibles : la version couleur mise à jour de La série bien-aimée de Bryan Lee O’Malley, et une version nouvellement remasterisée de la série originale en noir et blanc, disponible en couverture rigide pour la toute première fois. En plus des versions à couverture rigide de la série, chaque collection sera accompagnée d’objets de collection bonus non révélés actuellement et de nouveaux étuis à clapet conçus par Patrick Crotty, nominé aux Eisner Award, faisant un saut esthétique par rapport à Scott PèlerinLes propres inspirations de jeux vidéo de avec un langage de conception évoquant le logo classique de la PlayStation 2. Découvrez les coffrets de la collection couleur et noir et blanc ci-dessous !

Image: Presse Oni

«Ça a été amusant de revenir à Scott Pèlerin» Le monde de » dans une nouvelle série animée après tant d’années d’absence « , a déclaré O’Malley dans une déclaration fournie à io9 via un communiqué de presse. « Grâce à tous les fans, ces livres ont résisté à l’épreuve du temps et continuent de trouver un nouveau public. Pour le 20e anniversaire, j’espère offrir aux lecteurs les meilleures éditions de Scott Pèlerin nous n’avons jamais vu.

En plus des collections reliées, SP20 célébrera la série tout au long de 2024 avec de nouveaux produits dérivés, ainsi qu’un Scott Pèlerin portfolio imprimé rassemblant des images originales des bandes dessinées ainsi que de nouvelles illustrations, personnellement sélectionnées par O’Malley.

