ONG : 2 390 morts sur les routes migratoires vers l’Espagne en 2022

Caminando Fronteras (Walking Borders) a déclaré que ce chiffre comprenait 288 femmes et 101 enfants.

MADRID – Une organisation espagnole à but non lucratif a déclaré mercredi que le nombre de migrants décédés ou portés disparus en tentant d’atteindre l’Espagne était de 2 390 l’année dernière, une diminution par rapport à 2021 mais conforme aux cinq dernières années.

Quelque 1 784 migrants sont morts alors qu’ils tentaient d’atteindre les îles Canaries espagnoles par bateau, a-t-il ajouté. Mais le groupe de défense des droits des migrants a également sonné l’alarme sur «l’invisibilité» d’une route de plus en plus populaire entre l’Algérie et la côte méditerranéenne orientale de l’Espagne. Au moins 464 personnes sont mortes en essayant d’atteindre l’Europe sur cette route en 2022, a-t-il ajouté.