LONDRES – Moins d’un an après le dépôt de bilan, la société britannique de communications par satellite OneWeb a annoncé qu’elle disposait d’un financement total de 1,4 milliard de dollars grâce à un nouvel investissement de SoftBank et Hughes Network Systems.

Les rapports suggèrent que le nouveau financement de SoftBank et Hughes vaut environ 400 millions de dollars. OneWeb et SoftBank n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.

Fondé en 2012, OneWeb souhaite créer un réseau de centaines de satellites et les utiliser pour fournir le haut débit à tous dans le monde, où qu’ils se trouvent. La société affirme que son système satellite sera en mesure de fournir un large bande abordable, rapide, à large bande passante et à faible latence.

La société basée à Londres est en concurrence avec Starlink d’Elon Musk, qui a lancé beaucoup plus de satellites et mène déjà des essais aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Starlink est une subdivision du fabricant aérospatial et de la société de transport spatial SpaceX, qui a été fondée par Musk en 2002.

Dans une interview en mars, Musk a déclaré que SpaceX pourrait gagner jusqu’à 30 milliards de dollars par an en fournissant le haut débit. Il a déclaré que Starlink serait «utile aux opérateurs télécoms car Starlink servira les clients les plus difficiles à servir», ajoutant que la 5G n’est pas idéale pour la campagne car «vous avez besoin de portée».