Bharti Global et OneWeb, dirigé par le gouvernement britannique, ont annoncé vendredi le lancement de 36 satellites de communication et ont annoncé leur intention d’offrir un Internet haut débit à partir de sa constellation de satellites en Inde d’ici la mi-2022. Le redémarrage des lancements de satellites par OneWeb intervient dans les semaines qui ont suivi le milliardaire Sunil Bharti Mittal, le groupe Bharti, ainsi que le gouvernement britannique qui a pris la relève en tant que nouveaux propriétaires de la société de communications par satellite à large bande, issue de la faillite. La société de communications par satellite à large bande Low Earth Orbit (LEO) a lancé vendredi les 36 satellites à partir d’un lanceur Soyouz, qui partait du cosmodrome de Vostochny, en Russie.

Cela porte la constellation totale en orbite à 110 satellites, qui font partie de la flotte de satellites 648 LEO de OneWeb qui offrira une connectivité mondiale à haut débit et à faible latence, selon un communiqué de la société. Ce lancement met OneWeb sur la bonne voie pour offrir des services mondiaux à ses clients à partir de la fin de 2021, à commencer par le Royaume-Uni, l’Alaska, l’Europe du Nord, le Groenland, l’Islande, les mers arctiques et le Canada, avec un service mondial en 2022. OneWeb a obtenu un spectre prioritaire mondial droits et a maintenant réalisé avec succès quatre lancements et vise à offrir un accès Internet haut débit à partir des satellites OneWeb en Inde d’ici la mi-2022, a-t-il ajouté.

Sunil Bharti Mittal, fondateur et président de Bharti Enterprises, a déclaré: « Le lancement d’aujourd’hui est l’une des nombreuses mesures que nous avons prises pour opérationnaliser l’une des premières constellations LEO au monde, ce qui démontre clairement que nous sommes sur la bonne voie pour accomplir notre mission ». Notant qu’il y a une demande écrasante de haut débit, Mittal a déclaré que la pandémie a taxé les infrastructures partout et que de nombreuses personnes dans le monde se retrouvent avec peu ou pas d’options pour accéder à Internet. «Le système de OneWeb aidera à répondre à la demande actuelle et future en fournissant une connectivité haut débit aux communautés, villes et régions laissées non connectées ou sous-connectées», a déclaré Mittal.

Moins d’un mois après son acquisition par Bharti Global et le gouvernement britannique, OneWeb revient rapidement à ses activités complètes – embauche à un rythme rapide, redémarre les lancements, continue de construire son réseau de stations au sol et fait avancer le développement des terminaux utilisateurs, le libération a dit. Le gouvernement britannique et Bharti Global ont repris les rênes de OneWeb, qui a récemment annoncé une nouvelle direction avec le tsar des télécommunications Sunil Mittal à la barre en tant que président exécutif.

Bharti Global – une branche étrangère de Bharti – opère à partir de Londres et a des investissements dans les télécommunications, la technologie, l’hôtellerie, les transports et l’énergie.